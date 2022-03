Avis: Brian Priske involveret i sammenstød

Brian Priske og Royal Antwerp sikrede sig en tiltrængt sejr mod Beerschot søndag, efter at der har været rygter om, at den danske træner var fyringstruet.

Men sejren kom tilsyneladende ikke uden drama.

Royal Antwerp var således bagud ved pausen, og det var klubboss Paul Gheysens efter sigende langt fra tilfreds med.

Han gik derfor ind i omklædningsrummet til spillerne og Brian Priske for at vise sine frustrationer, og det endte i en konfrontation mellem danskeren og klubbossen.

Det skriver den store belgiske avis Het Laatste Nieuws.

Ifølge avisen var Brian Priske ikke tilfreds med, at Paul Gheysens kom bragende ind i omklædningsrummet, og danskeren bad derfor klubbossen om at udvise mere respekt over for spillerne.

Efter kampen stillede den danske træner heller ikke op til interview.

I stedet mødte assistenttræner Rudi Cossey op og indikerede også, at der var sket noget under kampen.

- I løbet af første halvleg og pausen skete der noget. Det var en følelsesladet kamp for Priske, sagde assistenten ifølge voetbalprimeur.be.

Brian Priske og Royal Antwerp endte som bekendt med at tage sejren, men belgiske medier - heriblandt Het Laatste Nieuws - er fortsat i tvivl om, om danskeren får lov til at blive siddende i jobbet.