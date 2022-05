Avis: Priske færdig efter sæsonen

Brian Priske er færdig i Royal Antwerp efter denne sæson. Det skriver Het Nieuwsblad, der er én af Belgiens største aviser.

Danskeren har længe været på vippen i den belgiske klub, og nu forlyder det altså, at bestyrelsen har besluttet sig for at skille sig af med danskeren. Han bliver dog siddende sæsonen ud, da en ny træner alligevel ikke kan nå at sætte sit præg i de resterende tre kampe.

Den tidligere FC Midtjylland-træner har et år tilbage af sin kontrakt med Royal Antwerp, så det bliver på ingen måde en gratis fyring for klubben, der er nødt til at give Brian Priske en pose penge med ud af døren.

Ifølge Het Nieuwsblad har Antwerps direktør Marc Overmars allerede en liste klar med potentielle afløsere for Brian Priske, og listen indeholder angiveligt mindst ét stort trænernavn fra Holland.

Royal Antwerp er på fjerdepladsen i Belgien, og holdet tabte senest 0-4 til Anderlecht - efterfølgende måtte Brian Priske ud og undskylde til klubbens fans for den sløje præstation.

44-årige Brian Priske har stået i spidsen for Royal Antwerp i 46 kampe - han har et pointsnit på 1,57.