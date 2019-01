Bad Zlatan om at slappe af: Så reagerede stjernen

Zlatan Ibrahimovic insisterer på at gennemføre samtlige træningsøvelser under LA Galaxys opstart

Zlatan Ibrahimovic er en mand, der gerne lytter til gode råd - men om han følger dem, er en anden snak.

Det har de erfaret i LA Galaxy, hvor de så småt er begyndt på den hårde træning op til sæsonstart.

Svenskeren, der med sin nye kontrakt er blevet den bedst betale spiller nogensinde i MLS, kom til i sidste sæson, hvor han blev holdets topscorer, selv om han havde svært ved at komme i gang efter at have været skadet og ikke benyttet i Manchester United.

Men i år er det anderledes. Den 37-årige svensker er med hele vejen - også selv om han er blevet bedt om at holde et par pauser.

- Jeg føler mig bedre tilpas. Jeg er med i alle øvelser, selv om det kun har varet tre dage nu.

- De har bedt mig om at springe et par øvelser over, men det vil jeg ikke. Jeg vil være med i det hele. For hvis mit hold løber, så løber jeg også. Hvis mit hold lider, så lider jeg også.

- Min alder er ikke så vigtig. Det vigtigste er min mentallitet. Og den er skudsikker. Så jeg vil gøre alt det, de gør, og det vil jeg mindst gøre på fuld styrke. Om jeg så lever op til de unges præstationer, ved jeg ikke. Men jeg er der - og lidt til, siger svenskeren til Major League Soccers hjemmeside.

Han har været rygtet til sin gamle klub Milan hen over vinteren, men har i stedet valgt at fokusere på at blive klar til den nye sæson, hvor Galaxy har hentet ny træner i Boca Juniors, argentineren Guillermo Barros Schelotto.

Det sammenholdt med et slagkraftigt mandskab får svenskeren til at tro på succes efter en sidste sæson, der for andet år i træk ikke bød på slutspil for den traditionsrige klub.

- Det er den tredje dag med hård træning. Alle arbejder hårdt, de er spændte og motiverede

- Det er en ny sæson, der kommer en, to, tre spillere ind, og nogle forlader os. Vi har en ny træner, så alt er nyt. Men jeg tror på det, vi gør. Jeg er selvsikker. Jeg forstår ligaen bedre nu. Jeg føler mig også bedre, hvis jeg skal være helt ærlig, siger Zlatan Ibrahimovic.

LA Galaxy indleder sæsonen 2. marts hjemme mod Chicago Fire.

Se også: Stjernen forsvandt: Nu giver politiet op

Se også: David Beckham køber sig ind i United-venners klub

Se også: Dårligt nyt: Endnu en Tottenham-profil langtidsskadet