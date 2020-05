Barça-dansker får sparket

Den dansk-spanske fodboldtræner Thomas Christiansen skal på jagt efter et nyt trænerjob.

Han er nemlig blevet fyret som cheftræner i den belgiske klub Union Saint-Gilloise, efter at sæsonen er blevet afblæst før tid på grund af coronavirus. Det skriver den belgiske klub på sin hjemmeside.

- Union Saint-Gilloise har afsluttet samarbejdet med træner Thomas Christiansen. Vi takker for Thomas for hans engagement og ønsker ham held og lykke i resten af hans karriere, skriver klubben kortfattet.

Thomas Christiansen har rådet over de danske spillere Jonas Bager og Casper Nielsen i den belgiske klub.

Den 47-årige træner nåede kun en enkelt sæson i klubben fra den næstbedste række. Her sluttede klubben som nummer fire.

Da han tiltrådte i juli sidste år, fik han en toårig kontrakt, der indeholdt en option på en forlængelse i yderligere et år.

Tidligere har han også haft korte ophold som cheftræner for Leeds United, Apoel Nicosia, AEK Larnaca og Al-Jazira.

Thomas Christiansen er født og opvokset i Danmark, men han repræsenterede Spanien på landsholdsniveau, da han var aktiv spiller og fik sin fodboldopdragelse i Barcelona. Den tidligere angriber nåede dog kun at få to officielle landskampe for Spanien. Begge var i 1993.

I 2002/03 blev han delt topscorer i Bundesligaen, da han repræsenterede VfL Bochum. Han delte topscorertitlen med Bayern München-angriberen Giovane Elber.

