Barca-ikoner hylder Messi-beslutning

Den mangeårige anfører Carles Puyol udtrykker sin respekt for Messi og høster virtuelle klapsalver fra ekskluderede Luis Suarez

Fodboldverdenen reagerer på Lionel Messis salgsanmodning med alt fra respekt til beundring, vemod og forbløffelse.

Og måske lidt uventet henter den lille argentiner en opmuntrende hilsen fra en sand klublegende, nemlig den tidligere anfører og holdkammerat, Carles Puoyl, som ovenikøbet udsendte sit støtte-tweet før, nyheden slap ud.

’Respekt og beundring, Leo. Al min støtte, ven’, lød det således tirsdag aften klokken 19.46 fra manden, som altid har svoret sin livslange støtte til Barcelona.

Der har dog også været kurrer på tråden, og sidste år takkede krøltoppen angiveligt nej til at blive sportsdirektør i klubben.

De nåede blandt andet at vinde The Trebble sammen, forsvarskrumptappen og angrebsfænomenet. Foto: Reuters/Albert Gea/Ritzau Scanpix

Puoyls tweet får i øvrigt en nok så kontroversiel, virtuel klapsalve fra Messis mangeårige angrebsmakker, Luis Suarez, der netop har fået løbepas af klubledelsen og er på vej væk.

Vennerne Luis og Lionel. Nu forlader de formentlig Barcelona samtidig. Foto: AP/Manu Fernandez/Ritzau Scanpix

’Catalonien vil altid være dit hjem. Mange tak for tiden med glæde og ekstraordinær fodbold. Vi har været heldige at dele nogle år af vores liv med den bedste spiller i verden. Og en ædel atlet. Vi vil aldrig glemme dig’, lyder det fra Quim Torra, præsident for Catalonien, også på Twitter.

På samme medie bliver et dansk koryfæ nævnt af den tidligere engelske landsholdsspiller, Stan Collymore:

’Messi til en engelsk klub vil stadig ikke være lige så opsigtsvækkende, som da Allan Simonsen tog til Charlton (fra Barcelona, red.)’ skriver han.

Foran Barcelonas hovedkvarter kom flere vrede fans på gaden og forlangte præsidentens afgang.

Foto: Pau Barrena/AFP/Ritzau Scanpix

Messis navn trender ikke uventet tirsdag aften og tweets skal tælles i millioner.

Knap så mange klubber bringes i spil men en halv snes stykker i de store ligaer er selvsagt allerede nævnt som aftagere.

Se også: Kæmpe Messi-chok: Vil væk nu

Efter dom: Stjerne droppet mod Danmark