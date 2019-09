Barcelona-ikon forarger igen: Roser diktatur

Xavi har endnu engang talt varmt om Qatars fordele - kort efter at en rapport fra Amnesty International har rejst sønderlemmende kritik af landets udnyttelse af migrantarbejdere for at blive klar til fodbold-VM

Den lille midtbanespiller Xavi er en legende i Spanien og i Barcelona.

På landsholdet var han med i de rigtigt gode år fra 2008-2012, som bød på et verdensmesterskab og to europamesterskaber. Og som midtbanegeneral i Barcelona var han med til at vinde otte spanske mesterskaber og Champions League hele fire gange.

Sine sidste år som spiller henlagde han til Qatar for klubben Al Sadd, hvor han i sommer overtog træner-tøjlerne. Og de foreløbige fire år i Qatar har ifølge manden selv været rigtig gode.

I hvert fald har han i et interview med den katalanske avis Ara netop rost olie-staten, der i stort set alle andre sammenhænge bliver kritiseret for sin håndtering af menneskerettigheder og senest de slavelignende forhold, de tusindvis af migrantarbejdere lever under for at gøre landet klar til VM.

Xavis lovprisning af Qatar kommer til sidst i interviewet, hvor han bliver spurgt, om han vil stemme til det kommende valg i Spanien:

- Selvfølgelig. Jeg lever ikke i et demokratisk land, men jeg synes, at systemet her fungerer bedre end der.

- Jeg vil helt klart stemme. Jeg ønsker det bedste for min fremtid og mine børn. Og uheldigvis kan jeg se, at Spanien ikke fungerer optimalt, siger Xavi.

Han siger også, at han savner en masse ting i Spanien, men at Qatar byder på en række andre goder.

- Her er der mange fordele. Roen og sikkerheden. Vi har ikke en nøgle til vores hus, og man kan efterlade sin bil i tomgang. Núria (hans hustru, red.) siger endda, at hvis vi kan blive boende her, ville det være det bedste for vore børn, der begge er født her.

- I Qatar er folk glade, siger Xavi, der nok ikke her tænkte ret meget på de sydøstasiatiske migrantarbejdere.

Det er ikke første gang, at Xavi roser styret i Qutar. Det skete også i et interview i 2017.

- Det er rigtigt, at der ikke er et demokratisk regime, men folk er glade. De er glade for den kongelige familie. De har fotografier af den i deres biler. Den udbetaler dem løn bare for at være her og tager sig af sine borgere, sagde han dengang.

Xavi spillede i 17 sæsoner i Barcelona 767 kampe og scorede 85 mål. Han optrådte 133 gange for det spanske landshold, hvor han fendt vej til netmaskerne 13 gange. Desuden har han spillet 12 uofficielle landskampe (to mål) for Katalonien.

