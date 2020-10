Bayern München henter angriber

Eric Maxim Choupo-Moting er klar for Bayern München.

Den camerounske angriber har spillet de seneste sæsoner for Paris Saint-Germain, men hans aftale med franskmændene udløb i sommer, og nu skifter han i stedet på en fri transfer til Bayern München.

Det oplyser tyskerne på Twitter.

Tidligere har 31-årige Eric Maxim Choupo-Moting spillet i tysk fodbold for Hamburger SV, FC Nürnberg, Mainz og Schalke 04, og han har spillet mere end 200 kampe i Bundesligaen med 45 mål til følge.

Flere røde kort, tak

Det er uvist, hvor lang camerounerens kontrakt i Bayern München er.

Efter alt at dømme skal han agere backup for stjernen Robert Lewandowski i Bayern Münchens angreb. I PSG var han også backup og nåede at spille 51 kampe og score ni mål over to sæsoner.