Bayern München øjner historisk sjette titel

Champions League-mestrene fra Bayern München kan torsdag sikre sig den sjette titel på stribe, når de møder mexicanske Tigres i VM-finalen for klubhold.

i 2009 lykkedes det Barcelona, med Pep Guardiola i spidsen, at vinde seks trofæer i træk. Den bedrift er Bayern nu en kamp fra at kopiere.

Formår Robert Lewandowski og co. at hive sejren hjem torsdag, vil Bayern München og Barcelona være de to eneste klubber, som har taget seks på stribe.

Bayern Münchens træner Hansi Flick går benhårdt efter at få en delt plads med Barcelona i historiebøgerne.

- Vi er kommet her for at vinde titlen. Det vil være prikken over i'et og en speciel bedrift i Bayern Münchens succesfulde historie, siger den tyske træner.

Hansi Flicks tropper har i løbet af de seneste 12 måneder vundet Champions League, Bundesligaen, den tyske pokalturnering, den tyske Super Cup og den europæiske Super Cup.

Efter 2-0-sejren over de afrikanske mestre fra Al-Ahly i mandagens semifinale venter en finale mod Tigres, der melder om sult efter mere end en overraskende plads i finalen.

- Ingen andre mexicanske klubber er nået så langt, men vi vil have mere, siger den 35-årige franske angriber André-Pierre Gignac.

Tigres besejrede brasilianske Palmeiras i semifinalen, og mexicanerne drømmer om at levere overraskelsen mod favoritterne fra Tyskland.

- Vi er kommet i håbet om at løfte trofæet, og nu er vi utrolig tæt på. Vi er motiverede for at opnå vores mål.

Bayern München tager ikke let på opgaven, og selv om favoritværdigheden er på tyskernes side, bliver finalen en hård test, forudser Hansi Flick.

- De har et meget dynamisk hold. Et meget atletisk hold med en masse power. Det skal vi kunne modstå, siger Flick.

Det er sjældent, at europamestrene rejser hjem uden titlen. Sidst det skete var i 2012, da brasilianske Corinthians slog Chelsea i finalen.

Bayern München og Tigres mødes torsdag klokken 19.00 i Al Rayyan, Qatar.