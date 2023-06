Beckham har fået nok: Fyrer vennen

Rent sportsligt går det ikke særlig godt i Inter Miami.

Major League Soccer-klubben har tabt fire kampe i træk og ligger sidst i Eastern Conference.

Og som det plejer at være i moderne fodbold, skal det gå ud over en eller anden - som oftest træneren.

Således også i Florida-klubben.

Det opsigtsvækkende er i dette tilfælde, at træneren hedder Phil Neville.

Den berømte fodboldspiller, der forsøger at få en trænerkarriere op og stå.

Og det kuriøse i situationen er, at hans arbejdsgiver er David Beckham.

Den berømte fodboldspiller, der forsøger at få en klubejerkarriere op og stå.

Beckham og Neville er mere end bare arbejdsgiver og arbejdstager. De er venner. Gamle venner.

Paul Scholes, Phil Neville, Ryan Giggs, Nicky Butt, David Beckham og Gary Neville til premieren på filmen 'The Class of 92' i 2013. Foto: Neil Hall/Reuters/Ritzau Scanpix

Begge var en del af Manchester Uniteds berømte årgang 1992, der også talte Gary Neville, Nicky Butt, Paul Scholes og Ryan Giggs.

De voksede op sammen i storklubben og var en årrække fra midten af 1990'erne frem til Beckhams skifte til Real Madrid i 2003 vigtige spillere for manager Alex Ferguson.

Gruppen af spillere købte siden Salford FC i en af de lavere rækker i engelsk fodbold og har alle dage været mere end gode venner.

Om Neville og Beckham så stadig er det fredag, vides ikke. Faktum er bare, at den ene har fyret den anden med følgende kommentar:

- Inter Miami har skilt sig af med Phil Neville.

- Da vi udnævnte Phil, vidste vi, at han ville give alt for Inter Miami. Jeg har set ham arbejde utrolig hårdt og med ægte engagement for de ambitioner, vi har sat for klubben.

Phil Neville nåede to år som cheftræner i Miami. Foto: Lynne Sladky/AP/Ritzau Scanpix

- Phil har givet et reelt bidrag til kulturen i klubben med sine egenskaber som leder og kundskaber som træner. Nogle gange i denne sport må vi træffe de sværeste afgørelser. Desværre føler jeg, at tiden er inde til forandring.

- Jeg vil takke Phil personligt for hans hårde arbejde, hans lidenskab for vores klub og hans integritet som person, siger David Beckham.

Phil Neville har trænet Inter Miami siden 2021 og erstattes i første omgang af assisterende træner Javier Morales.

Phil Neville citeres i øvrigt også i pressemeddelelsen. Han takker ejerne af klubben for tilliden og er taknemmelig for at have spillet en rolle i klubbens vækst...