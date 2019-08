Beckham ramt af bizart problem: - Store bekymringer

Den engelske fodbold-legende David Beckham er blevet klubejer i amerikanske Inter Miami, og får efter planen inden længe et sit eget hold i den amerikanske liga MLS.

Men det storslåede projekt er rendt ind i store problemer i opløbet til bebyggelsen af det helt nyt stadion.

Således viser det sig, at grunden, hvor Inter Miamis stadion er blevet udset til at blive bygget, viser et arsenforureningsniveau, der dobbelt så højt, som den lovlige, og pladsen er dermed giftig.

At blive udsat for den mængde arsen kan over tid føre til alvorlige sygdomme. Det skriver Miami Herald..

- Det giver selvfølgelig store bekymringer. Pladsen er væsentligt mere forurenet, end hvad der er kommercielt ansvarligt, siger Miamis borgmester Francis Suarez til det amerikanske medie.

Stadionet er en del af en stor investeringsplan til milliarder, og byggeriet skal efter planen også inkludere et nye butikscenter samt en hotel og en park i området.

- Miami Freedom Park fortsætter med de nødvendige undersøgelser for ombyggelsen af pladsen. Vores juridiske hold og ingeniører har holdt møder med byplanlæggere omkring den miljørapport, som vores konsulenter har udført, siger en talsperson fra Inter Miami-projektet ifølge BBC.

Inter Miami bliver en del af MLS i 2020. Klubben starter med at spille på et stadion i Fort Lauderdale.

Superliga-stjerne: - Ikke et fravalg af FCK, men...

Koster kassen: Sådan stopper de Superligaens største brokrøve