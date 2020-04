Begik coronaforbrydelse: Her er stjernens straf

Nogle steder i verden bliver der gået hårdt til folk, der ikke følger myndighedernes regler i kampen mod coronavirus, og det får den serbiske angriber Aleksandar Prijovic nu at føle.

Se også: Landsholdsspiller arresteret for coronaforbrydelse

Fredag blev han anholdt, da han sammen med flere venner sad og drak drinks i en lobby på et hotel i Beograd. Der var 20 personer samlet, og det er ikke lovligt i Serbien, hvor der er udgangsforbud mellem 17.00 og 5.00.

Den 29-årige angriber, der til dagligt spiller for Al-Ittihad fra Saudi-Arabien, har nu fået sin straf.

Han kunne have fået op til tre års fængsel, men da han valgte at erklære sig skyldig, er han i stedet sluppet med tre måneders husarrest.

Om der så er så meget straf i det, kan man jo godt stille spørgsmålstegn ved, når alle i Serbien alligevel bliver bedt om at blive hjemme og ikke må gå ud mellem 17.00 og 5.00, men i hvert fald er det et signal til Prijovic og andre om, at man altså skal følge reglerne.

Også Luka Jovic har tidligere været på kant med reglerne, da han rejste hjem til Serbien for at være hos sin kæreste på hendes fødselsdag.

Det skete på et tidspunkt, hvor Jovic var i hjemmekarantæne i Real Madrid, fordi en spiller fra klubbens basketballhold var testet positiv for Covid-19.

Se også: Belgien forsøger at bløde UEFA op

Se også: Landsholdsspiller arresteret for coronaforbrydelse

Se også: Han er Europas bedste spiller