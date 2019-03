Begik fodbold-forræderi: Nu giver de ham en pris

West Hams midtbanekomet Declan Rice er blevet kåret til årets unge spiller i Irland på trods af, at han i februar valgte at skifte det irske landshold ud med det engelske

I midten af februar besluttede Declan Rice at begå fodbold-forræderi.

På trods af at have optrådt i tre venskabskampe for det irske landshold meddelte West Ham-talentet, der er født i London, men har dobbelt statsborgerskab, at han fremover i stedet ønsker at spille for England.

Op til den endelige beslutning har historien om hans mulige skifte fra Irland til kolonimagten mod øst fyldt meget i både irske og engelske medier, og nu har fortællingen på bizar vis taget endnu en drejning.

Det irske fodboldforbund, FIA, har nemlig meddelt, at Declan Rice er blevet udnævnt til årets unge spiller i Irland.

Declan Rise er her oppe mod Eden Hazard. Foto: AP

Selvom FIAs prisoverrækkelser først foregår på søndag, har fodboldforbundet besluttet at offentliggøre nyheden før tid, i noget der kunne ligne et forsøg på at få reaktioner fra de irske fodboldfans overstået inden weekendens awardshow i den irske hovedstad.

Årsagen til, at Rice kunne løbe med prisen, skal findes i, at afstemningen om den endelige vinder fandt sted i januar. På det tidspunkt var der stadig tvivl om, hvorvidt spillerens loyalitet lå i London eller Dublin. Men at den talentfulde West Ham-spiller var den mest oplagte vinder af prisen, så længe han stadig var irer, var der ingen tvivl om.

Derfor besluttede medlemmerne af Soccer Writers’ Association of Ireland, SWAI, som hvert år vælger vinderen af prisen, alligevel at tildele hæderen til Declan Rice, som altså en måneds tid senere skiftede til rivalerne.

Ifølge avisen Irish Times blev juryen i SWAI bedt om at mødes og diskutere pris-vinderen igen, efter at skiftet var blevet en realitet. Men de fandt ikke grund til at fratage afhopperen prisen, selvom han dog ikke længere er inviteret til selve prisoverrækkelsen.

Så nu kan England altså resten af året gøre brug af årets unge spiller i nabolandet, hvis Gareth Southgate finder ham egnet til den hvide trøje. Et scenarie, der ifølge Sky Sport lader til at være alt andet end utopisk.

Og mens de kan glæde sig i London, så har hele miseren været med til at få prisuddelingen i Dublin på søndag til at se en anelse tyndbenet ud. I forvejen havde det irske fodboldforbund kæmpet med at få kategorien 'International Goal of the Year' til at give mening, da det irske herre-landshold kun har scoret fire mål i løbet af 2018.

Derfor er de irske ungdomslandshold nu også med i kapløbet om prisen, og med afslutningen på fortællingen om Declan Rice in mente er det ikke svært at forestille sig, at fodboldfolket i Irland håber på et 2019, der kan levere flere opture, end dem de bevidnede i 2018.

Og mens tiden må vise, om opturen bliver til noget, så er det historisk anspændte forhold mellem de to nationer næppe blevet bedre efter det kontroversielle skifte.

For som Roy Keane så smukt illustrerede, da han blev smidt ud af Irlands VM trup, inden turneringen startede i 2002, så er forskellen på at føle sig irsk og engelsk på ingen måde ligegyldig.

Efter en konflikt med landstræner Mick McCarthy, der dengang tog sin første tørn som træner for de grøn-blusede, gjorde den tidligere United-stjerne forskellen klar.

- Somehow you are the manager of my country and you're not even Irish you English c***!

