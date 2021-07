Bekræfter: Eriksen kan ikke spille i Italien med ICD

Et medlem af den medicinske komite under det italienske fodboldforbund, Francesco Braconaro, bekræfter nu, hvad de fleste vidste i forvejen: At Christian Eriksen ikke får lov til at spille i Serie A med den ICD-enhed – en mindre hjertestarter – som han har fået indopereret på Rigshospitalet.

- Christian Eriksen kan ikke få tilladelse til at spille i Italien, siger Francesco Braconaro til Radio Kiss Kiss.

Han oplyser samtidig, at man vil genoverveje sagen, hvis danskeren får sin pacemaker fjernet og gennemgår nye undersøgelser.

Det kommer næppe til at ske, oplyser italienske pressekilder tæt på Inter til Ekstra Bladet. For det er ikke sandsynligt, at det livgivende fremmedelement kan fjernes de første mange år, om nogensinde.

Andre spillere har måttet opgive at spille i Serie A af samme grund. Hollandske Daley Blind fik en ICD-enhed magen til Eriksens indopereret i 2019.

Italienerne har meget strikse regler omkring netop hjertelidelser hos topidrætsfolk efter flere sager. Livornos Piermario Morosini faldt som 25-årig om og døde under en Serie B-kamp i april 2012, og i 2018 var det Fiorentinas anfører, Davide Astori, som sov ind i en alder af 31 år. Begge som følge af hjerteanfald.

Hvis Christian Eriksen vælger at spille videre med sin ICD-enhed, kan han gøre det i andre ligaer end den italienske. Foto: Hannah Mckay/Ritzau Scanpix

I protokollen Cocis 2017, som lægerne i Italien bruger til at vurdere, om der kan gives tilladelse til at dyrke sport ved hjertesygdomme, står det beskrevet, at der ikke kan gives tilladelse til at dyrke sport, hvis man har indopereret en ICD-enhed, når der er tale om en sport med risiko for traumer. Det sidste kan bedst oversættes til kontaktsport.

De strenge regler i Italien skal blandt andet ses i lyset af, at lægerne kan blive holdt juridisk ansvarlige, hvis de godkender en atlet, som alligevel får et hjerteproblem, som man burde have opdaget.