Bekræfter Messi-bombe: Kan smutte gratis

Skal du se med denne lørdag? Ekstra Bladet sender Danmarks største thai-boksestævne direkte på tv. Få adgang til showet via Ekstra Bladet+ i dag - og gør din entré lige her!

Lionel Messi kan næste sommer smutte kvit og frit fra FC Barcelona.

Godt nok har den argentinske verdensstjerne kontrakt med den spanske storklub frem til sommeren 2021, men klubbens præsident, Josep Maria Bartomeu, bekræfter nu de forlydender, der har været om en særlig aftale.

Til BarçaTV siger den magtfulde præsident, at Messi har total frihed til at vælge, hvad han vil efter denne sæson.

- Det er det samme som med Xavi, Puyol og Iniestas sidste kontrakter. Det er spillere, som fortjener den frihed, og vi burde ikke være bekymrede, da det er spillere, som er meget tro over for Barcelona.

- Vi ønsker, at Messi spiller hele vejen igennem til 2021. Vi er meget rolige, siger Bartomeu og fastslår, at man over for verdens bedste spiller nogensinde ikke kunne tillade sig andet:

- Men jeg gentager: Jeg er ikke i tvivl om, at han bliver mange år endnu. Jeg ved, at han er fuldstændig knyttet til Barcelona, og vi skal ikke på noget tidspunkt tvivle på Leo.

- Forhåbentlig har vi ham, indtil han er 40.

32-årige Lionel Messi, der seneste forlængede med FC Barcelona i slutningen af 2017, har på grund af en skade endnu ikke spillet i denne sæson.

Det er en del af forklaringen på den dårlige start, som de spanske mestre har fået på sæsonen, hvor de blot har hentet fire point i de tre første kampe.

Se også: For fræk til tv: Pukki er et problem

Se også: Dansk stikpille: - De skal have en lærestreg

FCK smed Bendtner-bomben: Derfor ændrede Ståle mening

Brøndby er lige til Luksusfælden