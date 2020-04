Belgien forsøger at bløde UEFA op

Belgisk fodbold står i en usikker situation, efter at landets bedste fodboldrække er blevet afsluttet før tid.

Den bratte afslutning skyldes udbruddet af coronavirus, som også har ramt Belgien hårdt.

I torsdags valgte Belgien at afslutte sæsonen før tid. Club Brugge blev kåret til mester på skrivebordet.

Det har skabt tvivl om, hvordan Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) vil håndtere sagen, og om Belgien kan regne med at få klubber med i næste års europæiske turneringer.

Det Belgiske Fodboldforbund (URBSFA) meddelte lørdag, at forbundet arbejder sammen med UEFA på en konstruktiv løsning.

Belgien er den første liga i Europa til at afslutte sæsonen før tid og lade stillingen i tabellen afgøre udfaldet af mesterskabet.

Fredag var UEFA ude at sige, at 'enhver beslutning om at lukke nationale turneringer ned på nuværende tidspunkt vil være forhastet'.

UEFA truede med, at klubber fra lande, hvor ligaer lukkes ned før tid, kan blive udelukket fra europæiske turneringer i næste sæson.

Mehdi Bayat, præsident i det belgiske forbund, har talt med UEFA-præsident Aleksander Ceferin om sagen.

Lørdagens belgiske udmelding udpensler ikke, om der er enighed mellem parterne.

Sikkert er det dog, at det belgiske forbund skal præsentere dets anbefalinger for at stoppe sæsonen før tid.

Præsentationen drejer sig især om at bevare Belgiens europæiske pladser i næste sæson.

Det belgiske forbund minder om, at UEFA har opfordret til solidaritet i europæisk fodbold under coronakrisen.

Mehdi Bayat beder derfor UEFA om at se fleksibelt på de beslutninger, der bliver truffet i hver enkelt liga.

Club Brugge var 15 point foran nærmeste rival, Gent med Jess Thorup som træner, inden ligaen blev stoppet. Der var 11 spillerunder tilbage.

Beslutningen om at afslutte den belgiske sæson skal endegyldigt vedtages 15. april. Det anses som en formalitet.

