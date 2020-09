Bizar skilsmisse - ville hyre lejemorder

Hustruen til pensioneret tyrkisk fodboldstjerne er anklaget for at ville hyre lejemorder til at myrde ham. Nu skal de skilles

Den tidligere tyrkiske landsholdsspiller Emre Asik har ret gode argumenter i den skilsmissesag, han har indledt mod sin kone.

Ifølge Hurriyet Daily News er den pensionerede stjernes snart forhenværende hustru, Yagmur Asik, anklaget for at tilbyde en lokal lejemorder godt otte mio. kroner for at tage livet af Asik og efterfølgende skille sig af med liget.

Ifølge anklagerne lagde hun de skumle planer sammen med sin elsker, Edi Sungur, skriver den tyrkiske avis.

Motivet var ifølge elskeren at få fingre i de penge, Emre Asik har tjent i en lang karriere, som både bød på 43 landskampe for Tyrkiet samt ophold i alle de tre store Istanbul-klubber Galatasaray, Fenerbahce og Besiktas.

- Jeg havde en affære med Yagmur. Hun tænkte kun på at arve formuen efter Emre Asiks død, har han angiveligt fortalt anklagemyndigheden i den nordvestlige provins Duzce.

Ikke overraskende hævder Sungur, at han er uskyldig og ikke ønskede at deltage i planen.

- Hun bad mig om at slå ham ihjel, men jeg nægtede.

Da Edi Sungur afviste at blive morder, besluttede Yagmur Asik så ifølge anklagen at betale en lejemorder for udåden. Ti mio. tyrkiske lira eller 8.3 mio. danske kroner var gebyret, og hun anskaffede også en pistol.

Men så fik manden, der skulle begå mordet, kolde fødder, og valgte i stedet at afsløre planen for den tidligere fodboldspiller.

Parret blev gift i Frankrig i 2012, og har tre børn sammen.

Lige nu er parret stadig gift, men Emre Asik har ikke overraskende valgt at indlede en skilsmisse i kølvandet på afsløringerne.

