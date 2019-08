Bizarre tv-billeder: Kyler Neymar ud af foto

2. division i fodbold begynder denne weekend. Husk at du med et login til Ekstra Bladet + kan se alle de kampe, du skulle have lyst til. Køb dig adgang lige her!

Der er i den grad uro og ballade på bagsmækken i PSG, og i centrum for det hele står én mand: Neymar!

PSG vandt ellers sæsonens første trofæ, da pariserne slog Rennes 2-1 i den franske Super Cup, og den slags giver som regel anledning til en del festivitas. Og det gjorde det også, men skærmydslerne indtraf så, da Neymar blev slæbt ind på scenen for at deltage i gruppefotograferingen oven på triumfen.

Brasilianeren, der har det med så gerne at ville væk derfra, hvor han er, blev bogstaveligt talt taget i kravetøjet af Kylian Mbappe og kylet ud af billedet. I bogstavelig forstand…

Du kan se episoden lige her!

Sådan ser det i hvert fald ud på en lille video optaget under hyldesten. Stillfotos viser til gengæld en jublende Mbappe stå tæt på en afslappet Neymar.

Brasilianeren deltog logisk nok ikke i kampen, eftersom han først tog en forlænget ferie uden tilladelse fra klubben oven på Copa America, og sommeren lang og lidt før har haft travlt med at snakke sig ud af klubben for at komme ’hjem’ til Barcelona. Han har desuden slæbt en ankelskade med hjem fra Sydamerika.

Som han ellers også havde chokerende travlt med at forlade for to år siden.

Neymar på vej op på podiet efter Cup-sejren over Rennes - et opgør, der logisk nok blev spillet på Shenzhen Stadium i Kina. Foto: Franck Fife/AFP/Ritzau Scanpix

Nu er det så heller ikke nemt at være Neymar, når først Marco Verratti nærmest tvinger ham til at deltage i jubelen sammen med holdkammeraterne – hvorefter Mbappe mister tålmodigheden og hårdhændet viser ham væk.

Neymar hentede sin medalje, men stod længe tøvende i sit træningstøj uden at deltage i festen.

PSG’s stenrige ejer Nasser Al-Khelafi har tidligere sagt, at han ikke længere vil tolerere stjernenykker på holdet. Neymar slog i øvrigt ud efter en fan efter den franske Cup-finale mod netop Rennes i maj.

Og Mbappe? Han sagde for få dage siden til Marca, at han opfordrer Neymar til at blive i klubben og droppe Barcelona.

Måske mener han noget andet i dag…

