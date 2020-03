Blev kaldt 'biologisk bombe': Nu forsvarer han beslutning

- Ingen vidste, at Lombardiet ville blive epidemiens epicenter, siger UEFA-præsident Aleksander Ceferin

Bergamos borgmester, Giorgio Gori, har kaldt kampen for en 'biologisk bombe'.

Han mener, at Champions League-opgøret mellem Atalanta og Valencia bærer noget af skylden for, at Lombardiet er så hårdt ramt af coronavirussen.

Dødstallet i den norditalienske region nåede søndag ifølge Reuters op på 6.360.

Godt 44.000 tilskuere på San Siro i Milano så 19. februar 1/8-finalen mellem de to mandskaber fra de to af lande, der aktuelt er hårdest ramt af den verdensomspændende sundhedskrise.

Men UEFA's præsident, slovenske Aleksander Ceferin, forsvarer nu, at kampen i Milano blev gennemført.

- Den 19. februar vidste ingen, at Lombardiet ville blive epidemiens epicenter. Og så skulle vi have sagt, at den ikke skulle spilles?

- Vi fulgte myndighedernes råd og vejledninger hele vejen, og vi kunne ikke gøre noget, siger Ceferin til spanske Marca.

Der var over 44.000 tilskuere til kampen, der blev spillet i Milano, fordi Atalantas hjemmebane i Bergamo ikke lever op til Champions League-kravene. Foto: Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix

Da returkampen blev spillet i Valencia 15 dage senere, var begge lande plaget af coronavirussen, og kampen blev derfor spillet bag lukkede døre.

Også den beslutning forsvarer UEFA-præsidenten:

- Man kan ikke tage sådanne beslutninger (om at aflyse, red.) på en dag. Det er kontrakter og aftaler.

- Der blev stadig spillet fodbold på tværs af Europa på det tidspunkt, og grænserne var stadig åbne, da Valencia og Atalanta spillede, siger Ceferin.

Godt nok blev kampen spillet uden tilskuere, men der var fans uden for Mestalla, og med tanke på coronavirussen ekstreme smitsomhed kan det have været med til at udbrede covid-19.

Lige det har UEFA dog ikke noget at gøre med.

- Forsamlingen uden for stadion var de spanske myndigheders ansvar, siger Ceferin til Marca.

Adskillige Valencia-spillere er blevet ramt af coronavirussen. I sidste uge fortalte Radio Marca, at omkring 25 personer i den spanske klub havde corona.

Det drejede sig blandt andet om ti spillere. Det er ikke et tal, som Daniel Wass' spanske klub har bekræftet.

