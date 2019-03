Blev til grin i CL-finalen: Nu betaler klub ikke hans løn

Hvis modgang styrker karakteren, så må livets skole snart være parat til at uddele et 12-tal til den tyske målmand Loris Karius.

Siden den famøse Champions League finale i sommer, hvor Liverpool tabte til Real Madrid efter to fæle drop af målmanden, er fodbold-tilværelsen ikke just blevet sjovere for Karius.

Et to-årigt låneophold hos den tyrkiske storklub Besiktas skulle have været med til at genopbygge karrieren og selvtilliden hos den 25-årige keeper, men indtil videre er de store succesoplevelser i Tyrkiet udeblevet.

Selvom det er blevet til rigeligt med spilletid, så har præstationerne mellem stængerne på BJK Vodafone Park langt fra været prangende. Senest blev han buhet af egne fans efter et drop i søndagens kamp mod Konyaspor, og efter kampen måtte han stå model til en solid omgang kritik fra Besiktas-træner Senol Gunes.

Og udfordringerne på grønsværen er åbenbart ikke de eneste, som Karius kæmper med i Istanbul.

Den økonomisk pressede storklub har ifølge Goal ikke betalt målmanden løn de seneste fire måneder, et samlet beløb på mere end en million euro, og det har nu fået Karius til at bede FIFA om hjælp.

Besiktas har ifølge artiklen modtaget en henvendelse fra FIFA, hvor de er blevet opfordret til at få styr på de manglende løn-udbetalinger. Men klubben har ikke reageret på henvendelsen indenfor svarfristen, som er 10 dage, og derfor kan de nu blive mål for sanktioner fra fodboldforbundet.

I yderste konsekvens kan klubben få frataget point i ligaen eller risikere at blive udelukket fra Europa League.

Om det kommer så vidt, er nu op Besiktas.

Loris Karius har spillet 26 kampe for Istanbul-klubben i denne sæson, men har kun formået at holde buret rent fem gange.

Se også: Til grin efter finale: Nu dropper ny klub ham

Livstidskarantæne for at skære modstandere

Brutal anklage: Fodboldspiller angreb os med barberkniv