Blodig Europa League-skandale: Dommer ramt af kasteskyts

Det gik helt fint for den svenske dommertrio med Mohammed Al-Hakim som hoveddommer og Peter Magnusson og Fredrik Klyver som linjedommere i torsdagens Europa League opgør mellem østrigske Sturm Graz og cypriotiske AEK Larnaca.

Lige indtil det 78. minut ...

Larnaca var netop kommet på 2-0, da skandalen indtraf. Det lignede en vandflaske, der blev kastet fra Sturm Graz-tilskuernes ende mod Frederik Klyver, og dommeren gik straks i jorden, mens blodet fossede ud af hovedet.

Ifølge det svenske fodboldforbunds leder af dommergruppen, Stefan Johannesson, skulle Klyver have fået en fire til fem centimeter lang flænge i hovedet. Det siger han til Aftonbladet.



Kampen blev afbrudt i flere minutter, men blev optaget igen, hvilket undrer Johannesson.

- Det er UEFA, der træffer den beslutning, men personligt kan jeg ikke forstå det. Jeg kan sige, at var det sket i Sverige, så havde vi stoppet kampen.

Sturm Graz har været ude på sin hjemmeside og beklage episoden.

- Tilskuernes opførsel i aftens UEFA Europa League kamp er på ingen måde acceptabel. Det skader fodbolds ry og vores ry som klub. Vi prøver altid at promovere den positive side af fodbold. Fair play er en topprioritet for os. Vi undskylder at vi i dag har skuffet mange fodboldfans, skriver de.

