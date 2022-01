Bomber igen

Landsholdsangriberen Andreas Cornelius er forrygende kørende for det tyrkiske førerhold Trabzonspor.

Onsdag reddede den 28-årige dansker sit hold fra et truende nederlag i hjemmekampen mod Giresunspor fra den tunge ende.

Cornelius scorede med hovedet til slutresultatet 1-1 efter 78 minutters spil, da han midt for mål omsatte et veltimet indlæg fra holdkammeraten Bruno Peres.

Målet var den tidligere FC København-profils sjette i hans seneste syv kampe.

Optur for den brandvarme angriber, der dog må ærgre sig over, at det ikke blev til tre point mod Giresunspor. Trabzonspor fik således tildelt i straffespark i overtiden, men trods to forsøg blev det ikke omsat til et sejrsmål.

Andreas Cornelius jubler her over en scoring for det danske landshold, men han er også ganske godt kørende i Trabzonspor. Foto: Kim Price/Ritzau Scanpix

I alt har Cornelius nu lavet 12 sæsonmål i 23 kampe for Trabzonspor, der i sommer hentede ham i den italienske klub Parma, hvor han havde haft en meget skuffende sæson.

Blot et mål i 30 kampe og nedrykning fra Serie A blev det til for Cornelius i hans sidste sæson i Parma.

11 af de 12 sæsonmål er scoret i den tyrkiske liga, hvor Cornelius rangerer som nummer to på topscorerlisten.

I tabellen er Trabzonspor trods den skuffende uafgjorte stadig suverænt førerhold. Holdet har ni point ned til nærmeste forfølger, Konyaspor, der har spillet en kamp mindre.

Byen koger: Cornelius folkehelt

