Bomber videre: Dansk stjerne vælter sig i succes

Christian Gytkjær er i forrygende form, og tirsdag kunne den brandvarme angriber notere sig for yderligere to pokal-scoringer i Polen, hvor han også er delt liga-topscorer

I EM-kvalifikationen, i ligaen og i pokalturneringen.

Christian Gytkjær har haft en formidabelt 2019, og succesen ser ikke ud til at stoppe lige foreløbig.

Tirsdag var den 29-årige angriber igen på pletten for Lech Poznan, da den polske storklub besejrede Rzeszov i 1/16-finalen af den hjemlige pokalturnering.

Den danske topscorer stod bag de to første træffere, inden han senere lod sig udskifte i anden halvleg.

Og Gytkjær er vant til at gå fra banen med scoringer i bagagen for tiden. I sine seneste otte kampe har han kun en enkelt gang forladt grønsværen uden at have markeret sig med mål.

Artiklen fortsætter under billederne

Gytkjær afsted med landsholdet. Foto: Lars Poulsen

Gytkjær i Polen. Foto: Lars Poulsen

Det har også givet udslag på topscorer-listen i den bedste polske række, Ekstraklasa, hvor Gytkjær lige nu indtager en delt førsteplads med otte pletskud.

Han får mulighed for at udbygge denne total lørdag aften, når Lech gæster Pogon Szczecin. Falder der også et Gytkjær-mål ved denne lejlighed, vil træfferen markere en milepæl for landsholsspilleren.

Den tidligere Rosenborg-spiller står lige nu noteret for 49 scoringer for sin polske arbejdsgiver. Han har endnu ikke rundet 100 kampe ...

Én får topkarakter: Kevin tryner Grosjean

Den store midtvejsstatus: Sådan står FC København