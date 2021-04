Boris Johnson hylder engelsk farvel til Super League

Boris Johnson, Storbritanniens premierminister, hylder, at de engelske fodboldklubber har trukket sig fra Super League.

- Jeg hilser aftenens udmelding velkommen. Det er det rigtige resultat for fodboldfans, klubber og lokalsamfund i hele landet.

- Vi må fortsætte med at beskytte vores elskede nationalsport, siger Boris Johnson.

De seks engelske klubber, der var med i planerne om Superliga, og som nu har trukket sig, er Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham, Liverpool og Arsenal.

Seks klubber er fortsat med i planerne. Det er tre spanske og tre italienske klubber.

Det drejer sig om Real Madrid, FC Barcelona og Atlético Madrid fra La Liga samt Inter, AC Milan og Juventus fra Serie A.

I italienske medier er der forlydender om, at de italienske klubber Inter og Milan overvejer at trække sig i kølvandet på de engelske klubbers beslutning.

Ifølge det italienske nyhedsbureau Ansa kan Inter, der har Christian Eriksen i truppen, blive den næste klub, der trækker sig.

En ikke navngivet kilde i klubben citeres for, at Super League-projektet 'i sin nuværende form ikke længere er interessant for Inter'.