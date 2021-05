Brænder ligaen af: Vanvittig bedrift

Det er langt fra alle Superliga-spillere, der tager til udlandet og bliver en succes, men det må man i den grad sige, at nigerianske Paul Onuachu er blevet.

Hvor et hold som Anderlecht flere gang har brændt fingrene på at handle i Danmark - hverken Mustapha Bundu eller Bubacarr Sanneh er blevet en succes i klubben - er Onuachu bare blevet bedre og bedre hos konkurrenterne Genk.

Angriberen skiftede i sommeren 2019 fra FC Midtjylland til Genk, og fredag nåede han lidt af en milepæl, da han igen scorede for klubben.

Dermed har Paul Onuachu scoret 30 gange i ligaen i denne sæson, og siden årsskiftet har bare én spiller scoret så mange gange i ligaen. Det var i Wesley Sonck i sæsonen 2001/2002, hvor han også stod for 30 mål.

Onuachu, 26 år, har lavet de 30 mål i 34 ligakampe, og det er med at smede, mens jernet er varmt, så et stort skifte bør komme på tale i løbet af sommeren.

Paul Onuachu har lidt mere end tre år af sin aftale med Genk, og han mangler fortsat at spille fem kampe i denne sæson, inden han går på ferie. Dermed kan han også nå at lave mange flere mål for Belgiens nummer to.

Ligesom i Danmark spilles der slutspil i Belgien, og Genk på andenpladsen har aktuelt otte point op til topholdet Club Brugge.

Skulle Paul Onuachu blive solgt denne sommer, ventes der at lande et stort beløb hos FC Midtjylland. Klubben fra Ikast og Herning har en videresalgsklausul på angriberen.

