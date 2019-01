Brændte på stribe i AGF: Nu bomber han løs i udlandet – og på landsholdet

Der er givetvis ikke mange fans af AGF, som ligefrem jubler begejstret, når talen falder den på den græsk/australske angriber Christopher Ikonomidis.

Den nu 23-årige angriber kom til AGF i sommeren 2016 med flotte papirer fra Lazio. Den unge angriber ankom på en lejeaftale fra den italienske hovedstadsklub, og han viste fine evner som dribler i starten af sæsonen. Men skarpheden i afslutningerne var dog helt til rotterne, og Ikonomidis leverede i stedet dyrebare afbrændere, der kostede AGF, som hele sæsonen måtte kæmpe mod en truende nedrykning.

Det sidste halve år i AGF blev han kun brugt meget sporadisk, og angriberen forlod Aarhus ud af bagdøren. To mål i 20 kampe var ikke et imponerende snit for den unge australier.

Ovenpå det skuffende ophold i Danmark røg Ikonomidis hjem til Australien på endnu en lejeaftale, inden han i sommer på en fri transfer skiftede til Perth Glory i den bedste australske række, og der har har nu genfundet tidligere tiders lovende takter.

Han har simpelthen hakket kasser ind på stribe for Perth, der er med i toppen af ligaen. Seks mål og to assists i ni kampe har atter gjort Ikonomidis brændvarm, og det gav sig senest udslag i en genindkaldelse til det australske landshold, som han ikke har spillet for i over to år.

Men meget symptomatisk for sit fantastiske efterår skulle han ikke bruge lang tid på banen for at bevise sit værd.

15 minutters spil, så havde han fundet vej til nettet, og han stod også for en assist i Australiens store 5-0-sejr over Oman, hvor også FC Midtjyllands Awer Mabil spillede med og også kom på måltavlen.

Se også: AGF renser ud efter møg-sæson

Se også: To målmandsdrop: Store afbrændere holdt AGF fra sejr

Se også: AGF henter landsholdsspiller i Lazio