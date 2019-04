Brændte straffespark - så blev han fyret

I 1/16-finalen af Copa Sudamericana, der fungerer som Sydamerikas pendent til Europa League, var paraguayanske Independiente Camp Grande i aktion mod Colombias La Equidad.

Da de to kampe begge endte 0-0, skulle en vinder findes i straffesparkskonkurrencen, og her meldte Independientes Bendrix Parra sig - og skulle tage det tredje af holdets straffespark.

Hans forsøg på at efterligne Antonin Panenka og chippe bolden ind i midten af målet, blev dog reddet af målmand Diego Novoa, hvorefter Camp Grande endte med at vinde straffesparkskonkurrencen 4-3.

Som om turneringsexittet ikke var nok straf for Parra, så blev han senere vist døren af sin klub.

- Bestyrelsen traf beslutningen, da hans måde at tage straffesparket på var meget uansvarligt. Vi er alle ansvarlige for, at vi ikke er nået videre til næste runde af Copa Sudamericana, men det er sandt, at en del i truppen var sure og gav ham skylden, fortæller klubbens præsident, Eriberto Gamarra, ifølge FourFourTwo.

Teknikken vandt for alvor indpas i fodboldverdenen, da Andrea Pirlo brugte det i kvartfinalens straffesparkskonkurrence mod England ved EM i 2010.

Den er opkaldt efter Antonin Panenka, der brugte det, da Tjekkoslovakiet slog Vesttyskland ved EM i 1976.

