Brandvarme Gytkjær: Alt og alle har ringet

Nogle fodboldspillere har utvivlsomt noget rust, der skal bankes af i kølvandet coronapausen. Christian Gytkjær er ikke én af dem.

Den danske landsholdsspiller har scoret i tre ud af fire kampe for sit polske klubhold Lech Poznan siden genstarten, og søndag lavede han hattrick, da han og holdkammeraterne besejrede Korona Kielce med 3-0.

Dermed er Gytkjær oppe på 20 fuldtræffere i den polske liga, og det gør ham til suveræn topscorer. Det gør ham samtidig til et varmt navn i flere andre klubber, og tidspunktet er velvalgt for danskeren, der har kontraktudløb i Lech Poznan om godt en måned.

- Det er fortsat ikke afklaret, hvad der skal ske. Der er ekstremt meget interesse for mig for, men hvor det lander, ved jeg ikke. Jeg håber selvfølgelig, at der dukker noget spændende op, og hvor mavefornemmelsen er den helt rigtige, siger Christian Gytkjær til tipsbladet.dk.

Kunne bo på en sten

Angriberen fyldte 30 i sidste måned, og dermed nærmer han sig det, man godt kan kalde en fodboldspillers efterår. Derfor er det også med at smede, mens jernet og varmt, og inden det er for sent.

- Jeg har nået en alder, hvor det kunne være fedt at få en - måske - sidste, stor oplevelse i udlandet, men der er også andre hensyn at tage. Jeg har en kæreste, og det er jeg også nødt til at tænke på. Det er ikke som, da jeg var ung og naiv og uden problemer kunne bo på en sten. Det er vigtigt, at jeg tager den rigtige beslutning for mig selv og min familie, siger Gytkjær.

Danskeren forestiller sig, at han finder en ny klub i løbet af sommeren, men han vil ikke helt afskrive Lech Poznan, hvor han har været på kontrakt siden 2017.

- Jeg er i en god situation, hvor det selvfølgelig er planen at se, om der ikke dukker noget nyt op, men Lech Poznan er også en fed klub med gode fans. Så hvis jeg skifter til en anden klub, er det mere et tilvalg af noget nyt end et fravalg af Lech, siger han.

Havde is i maven

Interesse har der været nok af hele 2020, og det er der fortsat i takt med, at målene falder på stribe i den polske liga. Derfor er det også vigtigt at skelne skidt fra kanel.

- Jeg har kridtet banen lidt op for min agent. Tidligere var det alt og alle, der ringede, nu er det lidt færre. Der var mange muligheder i januar, men jeg valgte at have is i maven og se, hvad jeg kunne få ud af at stå i en situation som kontraktfri.

- Det giver nogle muligheder, men det kan også være et sats. Jeg havde blandt andet satset på at skulle spille EM nu, men den mulighed forsvandt. Det havde ellers været et perfekt udstillingsvindue, siger Christian Gytkjær.

- Du siger, du har kridtet banen op - hvad indebærer det?

- Det holder jeg for mig selv.

Helt sikkert er det, at pilen næppe peger hjem mod Danmark for den 30-årige angriber, der tidligere har tørnet ud for Lyngby Boldklub, FC Nordsjælland og AB.

- Som udgangspunkt er Danmark ikke aktuelt. Jeg vil ikke smække med nogen dør, men der går nok nogle år endnu, før jeg vender hjem. Lige nu er det planen at blive i udlandet, fastslår Christian Gytkjær.

Angriberen har foruden de nævnte klubber tidligere tørnet ud for Sandes Ulf, Haugesund, Rosenborg og 1860 München.