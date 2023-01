Brasiliansk legende er død

Den brasilianske fodboldangriber Roberto Dinamite er død efter at have tabt kampen mod tarmkræft. Han blev 68 år

Den brasilianske fodboldverden er endnu en gang i sorg. For blot en god uges tid efter, at nationens helt store helt, Pelé, gik bort, er en anden legende åndet ud søndag.

Det drejer sig om Roberto Dinamite, der i en karriere over 20 år nåede at sætte et markant aftryk på brasiliansk fodbold.

I storklubben Vasco da Gama er han således den største gennem tiderne.

For med 698 mål er han ikke blot klubbens all-time-topscorer, han er såmænd også den spiller, der er noteret for flest scoringer i den bedste brasilianske række, Brasileirão, med 190 scoringer, men også i Campeonato Carioca, der er det regionale mesterskab i Rio de Janeiro. Her nåede han at score 284 mål.

Roberto Dinamite var en populær skikkelse i Rio, hvor han involverede sig i politik. Foto: Vasco da Gama football team/AFP

Dinamite med det borgerlige navn Carlos Roberto de Oliveira debuterede for Vasco da Gama i 1971 som 17-årig. Og selvom han fik sit bombastiske kælenavn ved at score i debuten på det enorme Maracaña-stadion, skulle han lige bruge et par sæsoner på at etablere sig. Men så gik det også stærkt.

Succesen i den brasilianske liga udløste debut for først OL-landsholdet, som han repræsenterede ved legene i München i 1972, og det rigtige brasilianske landshold i 1975.

Han nåede i sine 38 landskampe at spille to VM-slutrunder (1978 og 1982) og scorede i alt 20 mål. Især samarbejdet med en anden legende, Zico, fungerede perfekt, og den dynamiske duo formåede i 21 landskampe sammen at score 31 mål - 15 af Dinamite og 16 af Zico.

En statue af Dinamite blev i 2022 rejst uden for Vasco da Gamas stadion, São Januário. Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Ritzau Scanpix

Dinamite spillede i Vasco da Gama indtil 1992 med en enkelt sæson i FC Barcelona (sammen med Allan Simonsen i 1979/80) og en som udlejningsspiller i São Paulo-klubben Portuguesa, inden han gik ind i politik og blev valgt ind i Rios lovgivende forsamling. Og han benyttede sin politiske karriere til også at blive præsident i Vasco da Gama mellem 2008 og 2014.

Sidste år blev hans store aftryk i klubben anerkendt med en statue foran stadionet São Januário.

I sin sidste tid blev Dinamite angrebet af kræft i tarmene. En sygdom, der endte med at tage livet af ham som blot 68-årig.