Brian Laudrup hylder Diego Maradona: - Uden tvivl den største

Brian Laudrup nåede at spille mod Diego Maradona to gange.

Første gang var i en kamp, der næsten er gået i glemmebogen, men alligevel er skrevet ind i fodboldhistorien.

- Det var i 1987. På det tidspunkt havde han jo vundet VM med Argentina og var kæmpestor. Han valgte så at spille en kamp for den saudiarabiske klub Al-Ahli, og af alle hold i verden vælger de så, at den klub, de skal møde, er Brøndby.

- Jeg var kun 18. Schmeichel var ikke med, men ellers var det med Lars Olsen og alle de store navne. De kunne slet ikke håndtere ham, og han scorede to gange, fortæller Brian Laudrup til Ekstra Bladet om kampen, hvor Maradona og co. vandt 5-2.

Fem år senere mødtes de igen, da Danmark tabte til Argentina efter straffesparkskonkurrence i den såkaldte Artemo Franchi Cup, hvor de danske EM-vindere mødte Argentinas sydamerikanske mestre.

To møder, der er højdepunkter for Brian Laudrup, som ikke er i tvivl om, hvor Diego Maradona skal placeres i fodboldens historiske hierarki.

Brian Laudrup hylder Diego Maradona og kalder ham den største fodboldspiller gennem tiden. Foto: Marcos Brindicci/Ritzau Scanpix

- Han er uden tvivl den største for mig.

- Alle taler jo om ham og Messi. Det var en helt anden fodboldtid. Dengang var spillerne slet ikke så beskyttede af dommerne. Indimellem var det jo ren borgerkrig, og jeg kan huske, da Andoni Goikoetxea (frygtet Bilbao-forsvarer, red.) brækkede hans ben, fortæller europamesteren fra 1992.

- Men han var så dygtig, og han var en kæmpe inspiration - både for mig og mange andre. Han var en teknisk troldmand på et helt andet plan, og selvom det er lidt tarveligt at sige over for de andre, så vandt han jo næsten VM på egen hånd.

Mens Diego Maradona leverede momenter af uforglemmelig skønhed på fodboldbanen, så har tiden efter den aktive karriere været præget af misbrug og helbredsproblemer.

- Han har haft med nogle dæmoner at gøre efter karrieren, og han var indlagt flere gange. Det er, som om han aldrig fandt den ro udenfor, som han havde på banen, siger Brian Laudrup, der som så mange andre først og fremmest vil huske den helt ekstraordinære fodboldspiller Diego Maradona.

- Han kan ikke overvurderes.

Du var den største