Bryder sammen, når hun ser ham: Her er kvinden, der har anklaget Ronaldo

Det var en sag, der aldrig rigtig skulle se offentlighedens lys. Tysset ned og gemt væk. Et millionbeløb havde skiftet hænder, og aftalen var, at der aldrig nogensinde skulle tales om det igen.

Den aftale mellem Cristiano Ronaldo og Kathryn Mayorga holdt i otte år.

Verdensstjernen buldrede og bragede sæson efter sæson mål ind for Real Madrid og Portugal, blev den måske største fodboldspiller nogensinde og troede nok, at alt var i den skønneste orden.

Måske havde han endda gået og glemt det igen, den aften og nat i Las Vegas i sommeren 2009.

Dengang han var rendt ind i den amerikanske pige, Kathryn Mayorga, som han havde flirtet med, inviteret med op i sin suite og dyrket sex med.

Denne Kathryn Mayorga, der ifølge eget udsagn havde råbt nej flere gange og værget for sig, men var trods alt gået med til det.

Denne Kathryn Mayorga, der efterfølgende havde ringet til politiet og fortalt, at hun var blevet voldtaget, som ikke havde fortalt myndighederne, hvem der havde gjort det, men at der var tale om en offentlig person, en sportsmand.

Denne Kathryn Mayorga, som han siden havde fået til at tie stille ved at indgå et forlig, hvor hun tog imod omkring to en halv million kroner for at undlade at melde ham og aldrig nogensinde at tale om den aften igen. Til nogen!

Men alt er ikke i den skønneste orden. Det har det aldrig rigtig været for Kathryn Mayorga, hvis man skal tro hende ud fra det interview, hun har givet til Der Spiegel, i forbindelse med at hun er stået frem efter så mange års tavshed og igen fortalt historien.

Kathryn i selskab med Ronaldo. Foto: Flynetpictures.com/SplashNews

Kathryn, der i dag er blevet 34 år, har fået konstateret en grad af depression samt posttraumatisk belastningsreaktion som en konsekvens af det påståede seksuelle overgreb.

Konsekvenserne af mødet med Ronaldo har været store, forklarer hendes mor, Cheryl, til avisen.

- Hun lever med det hver dag. Der var perioder, hvor hun ringede til mig, hvor hans…han var at se på en reklame eller sådan noget, og hun gik fuldstændig i opløsning. At gå ind i et supermarked for en liter mælk, og så er hans billede over det hele, siger hun.

Kathryn voksede op i en middelklassefamilie med mor Cheryl, der var hjemmegående, far Larry, der var brandmand, og hendes storebror Jason.

Hun har i mange år lidt af ADHD og har indlæringsvanskeligheder. Derfor har hun altid haft problemer med at koncentrere sig, har mor Cheryl forklaret.

Kathryn læste på University of Nevada, hvor hun fik en journalistisk uddannelse, men hun arbejdede aldrig som journalist. I stedet forsøgte hun sig som model, sælger og skolelærer.

Hun blev gift med en bartender i 2008, men de gik fra hinanden et års tid senere, og derfra flyttede hun hjem til sine forældre.

Med sit kønne ydre forsøgte hun at skabe sig en karriere som model og blev hyret til at stå foran casinoer og tiltrække sig opmærksomhed og på den måde at skaffe kunder indenfor.

I oktober 2009 arbejdede hun således for Rain, en natklub på Palms Casino Resort i spillebyen, hvor hun mødte Ronaldo i VIP-loungen.

'Alle tror, han er perfekt'

Hvad der derpå skete ifølge hende, kan du læse her. Det er hendes udlægning, og Ronaldo har siden afvist alle påstande og kaldt det fake news.

At hun dengang indgik aftalen med verdensstjernen var, at hun ikke ønskede opmærksomheden.

- Grunden til, at jeg skrev under på en aftale til at starte med, var den, at jeg ikke ville have, at mit navn skulle komme ud, har Mayorga fortalt Der Spiegel.

Det var #MeToo-bevægelsen sidste år, der for alvor fik hende til at genoverveje sagen.

Hun har fortalt til Der Spiegel, at hun altid har spekuleret på, om Ronaldo nogensinde har forgrebet sig på andre kvinder end hende, som hun påstår.

Kathryn Mayorga har nu indgivet et 32 sider-langt civilt søgsmål til retten i Clark County, Nevada med krav om erstatning på minimum 200.000 dollars.

Samtidig har hendes advokat anmeldt de påståede kriminelle forhold, og politiet har genåbnet den kriminelle efterforskning af sagen. Da den påståede voldtægt blev anmeldt øjeblikkeligt til politiet, så er der i Nevada ingen forældelse på sagen.

Derfor risikerer Cristiano Ronaldo at få en fængselsdom for seksuelt overgreb - hvis han dømmes skyldig.

- Han er denne fodbold-gud, som alle tror er perfekt og fejlfri…og der er dage, hvor hun end ikke kan stå ud af sengen. Det er bare forkert. Og vi står bag hende 100 procent, siger Cheryl.

Onsdag gik Ronaldo igen ud via sine sociale medier og svarede på anklagerne - læs mere her.