Bryst-gramser idømt livstidskarantæne

Den mexicanske klub Tigres har tildelt en pseudo-fan karantæne på livstid, efter at han tog en kvindelig spiller på brystet efter at have bedt om en selfie

En uskyldig selfie har udviklet sig til en stor historie i Nordamerika.

Det hele skete efter en venskabskamp lørdag mellem Tigres fra Mexico og Houston Dash fra USA. Her løb spillerne efterfølgende rundt og hilste på fansene, og der var også tid til en selfie eller to.

En hjemlig Tigres-fan bad udeholdets Sofia Huerta om en selfie, og Houston-spilleren accepterede.

Da billedet blev taget, plantede den mandlige mexicaner sin hånd om Huertas bryst, hvilket hun i situationen ikke ænsede.

RESPETO

Sólo de eso se trata el exponer esta situación. No se trata si el sujeto es de uno u otro equipo. No se trata de una “exageración”.

Se trata de alzar la voz ante algo que no se puede quedar sin consecuencia.

Vianey Rodríguez hizo estahttps://t.co/Kno0lzUyxj pic.twitter.com/22nEyCToo4 — Fut Femenil (@futfemenilmx) October 7, 2019

Men da hun efterfølgende så billederne, blev hun alligevel indigneret - og så rullede bølgen.

Hurtigt kom episoden Tigres for ørene, og klubben reagerede prompte:

'Som følge af begivenheder, der fandt sted lørdag 5. oktober, hvor en 'pseudo-fan' angiveligt forsøgte at underminere værdigheden på en Houston Dash-spiller efter vores kamp, har vi besluttet os for at tage affære. Vi vil sagsøge enhver, der er ansvarlig for det, der fandt sted.'

'Når vi har identificeret denne 'pseudo-fan', vil han for livstid blive forment adgang til nogen af vore faciliteter og fra at komme til både herre- og damekampe,' skriver klubben på hjemmeside og opfordrer alle til at hjælpe med at identificere manden.

Det skulle have båret frugt.

For ifølge mediet MedioTempo skulle manden være blevet identificeret, og Tigres har reageret ved at melde ham til statsadvokaten i delstaten Nuevo León, hvor den særlige anklager med speciale i forbrydelser mod kvinder vil efterforske sagen.

26-årige Sofia Huerta er i øvrigt statsborger i både Mexico og i USA, og hun har højst usædvanligt spillet senior-landskampe for begge lande.

