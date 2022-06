Chok: Fodboldstjernen på operationsbordet

Én af de mest fremtrædende brasilianske forsvarsspillere i dette årtusinde, Alex Rodrigo Dias da Costa, eller bare Alex, som han er blevet kaldt i sin karriere, er indladt på et hospital i hjemlandet.

Her har han gennemgået en bypass-operation - men har det efter eget udsagn ganske godt.

Oprindeligt hed det sig, at han var blevet ramt af et hjerteanfald. Men det er ganske enkelt ikke rigtigt.

Det fortæller han i en video-besked, som hans tidligere klub, Santos, har lagt på sine sociale medier.

- Det var ikke et hjerteanfald. Jeg fik det dårligt for nogle dage siden, og lægerne besluttede at gennemføre en bypass-operation. Der var fire årer, der var stoppet til.

- Jeg er netop blevet udskrevet fra intensivafdelingen og er nu indlagt. Her vil jeg være de næste seks dage. Men jeg har det fint.

Alex brød igennem for netop Santos i begyndelsen af 2000'erne, inden Chelsea købte ham fri i 2004. Problemer med at få arbejdstilladelse betød, at Chelsea lejede ham ud til PSV Eindhoven.

Dét fortrød hollænderne ikke. Med Alex som profil vandt de tre mesterskaber i træk og var tæt på at eliminere AC Milan i Champions League-semifinalen i 2005.

Efter at have styret Brasilien til Copa América-triumfen i 2007, lykkedes det omsider at komme på plads i Chelsea - og nåede samme sæson Champions League-finalen i Moskva, som han dog måtte se fra bænken, da Chelsea tabte til Manchester United efter straffesparkskonkurrence.

To FA Cup-triumfer og et engelsk mesterskab senere forlod han England til fordel for Paris Saint-Germain med hvem han vandt to franske mesterskaber og en pokaltitel 2013-14.

Efter to sæsoner i AC Milan valgte han at indstille karrieren i 2016 34 år gammel.

