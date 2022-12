Chok: Kræftsygdom kan ikke behandles

Tirsdag i denne uge blev Pelé indlagt på hospitalet.

Siden blev det rapporteret, at legendens tilstand var stabil i kampen mod tarmkræft, men nu stopper lægerne angiveligt kemoterapien, fordi Pelés krop ikke længere reagerer på behandlingsformen.

Han skal i stedet modtage palliativ behandling. Det skriver bl.a. Daily Mail og det lokale medie Folha de S.Paulo.

'Palliativ behandling' betyder, at man arbejder på at øge den syges livskvalitet mest muligt, og indsatsen tilbydes mennesker med en livstruende og uhelbredelig sygdom.

Behandlingen af selve sygdommen er altså ikke en del af den palliative indsats.

Det ligger dermed i kortene, at Pelés kræftsygdom ikke kan helbredes.

Foruden kræftsygdommen har Pelé modtaget antibiotika for en lungebetændelse.

Pelé har stadig en plads i de fleste brasilianske fodboldfans' hjerter. Foto: Jewel Samad/Ritzau Scanpix

Den 82-årige fodboldlegende er indlagt på Albert Einstein Hospital i millionbyen São Paulo.

Ved Brasiliens VM-kamp fredag mod Cameroun hyldede de brasilianske fans Pelé med et imponerende banner på stadion i Qatar.

Som aktiv fodboldspiller vandt Pelé selv VM hele tre gange med Brasilien.

Han scorede 77 mål i 92 landskampe.

