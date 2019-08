Chokerende billeder: Stadion kollapset

Den hollandske klub AZ Alkmaars stadion er lørdag aften kollapset.



Det bekræfter klubben selv med et billede, hvor man kan se, at taget på den ene langside er styrtet sammen.

UPDATE:



Geen gewonden bij instorten dak AFAS Stadion.



Meer info volgt.#AZ pic.twitter.com/mVqBtHMu5h — AZ (@AZAlkmaar) August 10, 2019

- Ingen er kommet til skade, da stadion kollapsede, skriver klubben.

Dak AZ-stadion dus ingestort. Schokkend. Gelukkig was er geen wedstrijd. pic.twitter.com/JkhCeArjr4 — Brian Wijker (@BrianWijker) August 10, 2019

Der er tale om den såkaldte Molenaar Stand på stadion, hvor midten af tribunen har efterladt et krater. Det skriver Independent.

AZ skulle spille Europa League-kvalifikation mod ukrainske Mariupol, men den kamp bliver med al sandsynlighed udskudt.

Den stærke vind i området har indtil videre kostet en person livet i en anden episode, efter et træ væltede over en cyklist. Det skriver hollandske nltimes. Vinden skulle angiveligt have nået en fart på op mod 104 kilometer i timen.

I 2011 kollapsede taget hos en anden hollandsk klub Twente. Her mistede to mennesker livet.

