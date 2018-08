Chokerende melding: La Liga skal spilles i Nordamerika

Torsdag annoncerede La Liga, at man vil flytte minimun én kamp til Nordamerika hver eneste sæson de næste 15 år frem.

Men det er langt fra det eneste nye tiltag, som man har taget for at promovere spansk fodbold rundt om i verden på det seneste.

Flytning af Super Cup

Tidligere har den spanske Super Cup traditionelt set været spillet over to kampe. En kamp på hver af de to hold hjemmebaner. Men i denne sæson var kampen om sæsonens første titel lagt sammen til blot én enkelt dyst mellem sidste sæsons pokalvinder og ligavinder.

Derudover valgte man at lægge kampen uden for Europa - nemlig i den marokkanske by Tanger for, ligesom med rykningen af en La Liga-kamp, at appellere til den internationale fanbase rundt om i verden.

Facebook viser El Clasico gratis

Et andet tiltag skal findes i det netop indgået samarbejde mellem La Liga og mediegiganten Facebook. I denne sæson bliver det nemlig gratis at følge de spanske hold i samtlige 38 runder flere steder på det asiatiske kontinent.

De næste fire sæsoner skal man blot have en Facebook-profil i udvalgte asiatiske lande, så er underholdningen sikret. Det drejer sig om Indien, Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Maldiverne, Sri Lanka og Pakistan.

Facebook begyndte sidste år at streame Major League Baseball hver uge, og tidligere på sommeren aftalte det sociale medie at vise en La Liga og en Serie A-kamp om ugen.