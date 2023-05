City-flop lagt for had efter tiger-billede

Den tidligere Manchester City- og Lyon-spiller Jason Denayer er røget i de sociale mediers svovlpøl, efter at han lagde et billede af sig selv op, hvor han går tur med en kæle-tiger

Opslag på de sociale medier med blære-effekter kan gå begge veje: Folk kan elske det, eller folk kan hade det.

Jason Denayer har lige oplevet det første.

Defensivspilleren med en mislykket fortid i Manchester City og et noget mere succesfuld ophold i Lyon valgte nemlig for nyligt at lægge et videoklip ud på Instagram. Det har han gjort så tit - men denne gang var det anderledes.

For på klippet går han tur med sin kæle-tiger, han behørigt holder i en stærk kæde. Og han ledsagede videoen med en tekst: 'Går tur med min kat'.

Foto: Privat

For lige at give lidt kontekst på situationen så spiller Denayer i disse dage i klubben Shabab Al Ahli i De Forenede Arabiske Emirater. Her er det ganske vist blevet gjort ulovligt, men alligevel forbundet med en vis status at holde eksotiske dyr. Især dyr fra de store kattefamilier.

Men blandt den mere vestligt orienterede del af Verdens befolkning går den ikke. Og det fik han prompte at vide.

'Hvad er der med med overbetalte fodboldspillere og dyre-misbrug,' spurgte en følger.

'Det her er en mand, der kender prisen på alt, men værdien af intet,' konstaterede en anden, mens en tredje gik lige til stålet:

'Du er et forfærdeligt menneske'.

Jason Denayer må have vidst, at hans opslag var kontroversielt. I hvert fald havde han indledningsvis begrænset kommentarerne. Og senere valgte han helt at slette det.

Jason Denayer i nærkamp med Kasper Dolberg i en Nations League-kamp. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Den 27-årige belgier startede karrieren på Manchester Citys akademi og fik efterfølgende en seniorkontrakt i den engelske storklub. I sine fire senior-sæsoner lykkedes det ham dog ikke at få en eneste kamp for klubben, men var i stedet lejet ud til Celtic, Sunderland og Galatasaray.

Senere kom han til Lyon, men da han i 2022 ikke kunne blive enige med klubben om økonomien i en forlængelse, valgte han økonomien over det sportslige og tog til Shabab Al Ahli.

Her ophørte han så med at spille landskampe for Belgien. Han havde indtil da spillet 35 af slagsen.