Cornelius sender Trabzonspor snublende tæt på titel

Den danske angriber Andreas Cornelius fortsatte lørdag med at yde sit for, at Trabzonspor snart kan kalde sig tyrkisk mester for første gang i 38 år.

Cornelius scorede målet til 2-0 på hovedstød efter 12 minutters spil, da Trabzonspor på udebane besejrede rækkens nummer fem, Adana Demirspor, med 3-1.

Målet sender den tidligere FC København-spids op på 14 sæsontræffere i den tyrkiske liga i sæsonen.

Det er kun et enkelt mål mindre end ligaens mest scorende. Dermed kan danskeren med rette jagte topscorertitlen i de fire sidste spillerunder.

Samtidig betød sejren, at Cornelius' klub, der ikke har vundet mesterskabet siden 1984, nu har et forspring på 11 point til Fenerbahce på andenpladsen.

Med kun fire spillerunder tilbage - og altså maksimalt 12 point at hente - skal alt gå galt for Trabzonspor, hvis ikke det syvende mesterskab i historien skal komme til havnebyen i den sydøstlige del af Sortehavet.

Andreas Cornelius har foruden sine 14 scoringer assisteret ved fire mål i sæsonen.

Han står noteret for 37 A-landskampe for Danmark. Her har han bidraget med syv scoringer.

Den 29-årige angriber har en enkelt topscorertitel på cv'et i forvejen. I sæsonen 2012/13 blev han på hjemlig grund topscorer i Superligaen. Ved den lejlighed leverede han 18 fuldtræffere for FC København.