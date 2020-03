Corona-fup: Bliver rige på spøgelseskampe

Mens coronakrisen raser over hele verden og har lagt de europæiske fodboldstadioner øde, er der fortsat et par ligaer i det tidligere Sovjetunionen, der stadig spiller.

Eller er der?

Den forvirring har en række svindlere udnyttet til at placere store væddemål på mindre kampe i Ukraine.

Fælles for kampene er, at de aldrig er blevet spillet. Alligevel har forbryderne haft held til at arrangere såkaldte 'spøgelseskampe', hvor bookmakere har troet, at kampene har fundet sted.

Det bekræfter Francesco Baranca, der er chef for den etiske kommission i det ukrainske fodboldforbund over for den tyske avis Die Welt.

- Svindlen er apokalyptisk for tiden. Jeg har aldrig set noget lignende, siger Francesco Baranca.

Han refererer blandt andet til fire kampe i de lavere ukrainske rækker, der i midtugen blev tilbudt til bookmakere over hele verden.

En af kampene var mellem FC Berdyansk og SC Tavriya. Den endte angiveligt 1-5 efter 0-0 ved pausen. Det kan man eksempelvis se her.

- Bookmakerne fortalte mig torsdag, at der inden denne kamp blev placeret store væddemål på netop det resultat, siger Francesco Baranca, der også bekræftede, at præsidenterne i begge klubber blev kontaktet, og at begge forsikrede, at kampen ikke var blevet spillet.

Svindlerne opererer på den måde, at de gennem tilsyneladende officielle kanaler kontakter bookmakerne for at gøre dem opmærksomme på, at der bliver spillet mindre kampe.

Det kunne være FC Berdyansks Facebook-profil, der først blev oprettet 21. marts.

Kampen bliver derefter 'overvåget' af en ansat hos bookmakeren, der enten er en del af fidusen eller får sin informationer direkte fra svindlerne.

Det ukrainske fodboldforbund har rettet henvendelse til UEFA, der vil tage sagen op.

