Corona-kaos: Kræver bossens afgang

Coronakrisen skaber nu stor uro i skotsk fodbold.

Fredag skulle landets 42 bedste klubber stemme om, hvordan de fire bedste rækker skal afgøres.

Her er det tilsyneladende gået galt, og storklubben Rangers FC har lørdag mistet tilliden til lederen for den skotske ligaforening (SPFL), Neil Doncaster.

Rangers FC kræver i en udtalelse på klubbens hjemmeside, at Doncaster bliver suspenderet.

SPFL havde fredag bedt klubberne om at tage stilling til et forslag om at afslutte sæsonen med øjeblikkelig virkning i de tre rækker under The Premiership, der er Skotlands bedste liga.

Desuden indebar forslaget også en model for, hvordan The Premiership-tabellen skulle gøres op, hvis det viser sig, at sæsonen ikke kan spilles til ende på grund af coronakrisen.

Rangers FC frygter, at afstemningen ikke er foregået korrekt, efter at klubben har fået en henvendelse.

- Vi er gennem en whistleblower blevet præsenteret for beviser, der rejser alvorlig tvivl om SPFL's proces i forbindelse med afstemningen af det forslag, der blev forelagt klubberne, skriver Rangers FC.

Storklubben fortæller, at den handler på vegne af alle klubber i skotsk fodbold, da der står oprykninger og nedrykninger på spil. Formand i Rangers FC, Douglas Park, er rystet.

- Hvis der på noget tidspunkt har været behov for fuldstændig åbenhed og transparens, så er det nu, siger Douglas Park.

Bestyrelsesformanden for SPFL, Murdoch MacLennan, kalder det 'ekstremt bekymrende, at Rangers har valgt at fremsætte en række meget alvorlige beskyldninger'.

- Påstande om manglende uafhængighed og fairplay beklikker ligaens integritet.

- Jeg forventer derfor, at Rangers' formand, Douglas Park, fremlægger overbevisende beviser for sine påstande, eller at han trækker dem tilbage, siger Murdoch MacLennan til East Lothian Courier.

Rangers FC indtager en øjeblikkelig andenplads langt efter rivalen Celtic, der med et forspring på 13 point styrer sikkert mod det niende skotske mesterskab i træk.

Middagen der ændrede FCK-lønnen