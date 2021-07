Coronatjek udløser krise mellem nabolande

En fodboldkamp mellem Galatasaray og Olympiakos har medført en mindre krise mellem Tyrkiet og Grækenland.

Det tyrkiske hold fra Galatasaray endte mandag med at flyve tilbage til Istanbul få timer efter ankomsten til Athen, da tyrkerne ikke levede op til de græske corona-indrejseregler.

Den tyrkiske delegation blev i lufthavnen bedt om at fremvise negative coronatest, der var foretaget inden for de seneste 24 timer.

Galatasaray var rejst til Grækenland i den tro, at det var i orden, hvis spillerne var blevet coronatestet inden for 72 timer.

Galatasaray har efterfølgende kritiseret behandlingen i lufthavnen. Klubben føler sig udsat for diskrimination og en arrogant behandling. Samtidig kræver Istanbul-klubben en officiel undskyldning.

Ifølge de græske lufthavnsmyndigheder og landets indenrigsminister, så nægtede det tyrkiske hold at gennemgå yderligere test i lufthavnen, og derfor blev de sendt tilbage.

Tyrkiets regering har ifølge det statslige nyhedsbureau Anadolu tirsdag rettet henvendelse til Grækenlands ambassadør i Tyrkiet, Michael-Christos Diamessis, for at protestere over behandlingen af Galatasaray.

Den populære tv-vært Camilla Martin bytter Viaplay ud med TV 2. Læs om jobskiftet her.