Dani Alves får ophævet sin kontrakt

Den mexicanske klub Pumas UNAM har valgt at fyre Dani Alves efter varetægtsfængsling

Den brasilianske fodboldspiller Dani Alves har i denne sæson tørnet ud for den mexicanske klub Pumas UNAM, der holder til i hovedstaden Mexico City.

Men det er slut nu.

Klubben har nemlig valgt at ophæve fodboldstjernens kontrakt, efter at han fredag er blevet varetægtsfængslet for anklager om voldtægt.

Det oplyser klubben på et pressemøde fredag aften dansk tid ifølge det spanske medie Marca.

- Club Universidad Nacional (Pumas UNAM, red.) har truffet beslutningen om at opsige ansættelseskontrakten med spilleren Daniel Alves fra i dag, siger klubben præsident, Leopoldo Silva.

- Med denne beslutning gentager klubben sin forpligtelse til ikke at tolerere handlinger fra nogen person, der krænker vores værdier.

- Vi kan ikke tillade en persons adfærd at skade vores arbejdsfilosofi.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her bliver 39-årige Dani Alves tidligere fredag ført væk fra retssalen i Barcelona. Foto: Bruna Casas/Ritzau Scanpix

Annonce:

Anklaget for voldtægt

39-årige Dani Alves blev fredag tilbageholdt af spansk politi. Senere fredag blev han varetægtsfængslet, efter at en 23-årig kvinde blev afhørt i retten.

Her forklarede hun, at Dani Alves natten til 31. december 2022 voldtog hende på et lille badeværelse i VIP-området på natklubben Sutton i Barcelona.

Hun fortalte videre, at den tidligere FC Barcelona-spiller tvang hende til at udføre oralsex, mens han slog hende. Dertil skulle han have ydmyget og fornærmet hende verbalt, lyder hendes forklaring ifølge det spanske medie La Vanguardia.

Dani Alves har nægtet sig skyldig i sagen.