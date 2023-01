Dani Alves varetægtsfængslet: Anklaget for voldtægt

Opdateret klokken 19.20 med nye oplysninger fra afhøringen i retssagen.

Dani Alves, der i en lang årrække har været en af de mest kulørte og toneangivende fodboldspillere, er blevet sat bag tremmer.

Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Varetægtsfængslingen sker, efter at den brasilianske fodboldstjerne tidligere fredag blev tilbageholdt af spansk politi i Barcelona, der mistænker ham for at have begået et seksuelt overgreb.

Det spanske medie La Vanguardia skriver, at offeret er en 23-årig kvinde.

Hun er fredag blevet afhørt, hvor hun ifølge mediet fortalte retten, at den 39-årige fodboldspiller natten til 31. december 2022 voldtog hende på et lille badeværelse i VIP-området på natklubben Sutton i Barcelona.

Mediet skriver videre, at den 23-årige forklarede i retten, at Dani Alves tvang hende til at udføre oralsex, mens han slog hende. Dertil skulle han have ydmyget og fornærmet hende verbalt, lyder hendes forklaring ifølge La Vanguardia.

Fodboldspilleren nægter sig skyldig i sagen, men erkender, at han var til stede på natklubben.

- Jeg dansede og havde det godt uden at invadere andres personlige 'rum'. Jeg ved ikke, hvem denne kvinde er. Hvordan kunne jeg gøre det mod en kvinde? Nej, har Alves tidligere sagt i et interview med mediet Antena 3.

Dani Alves spiller i dag for den mexicanske klub UNAM Pumas. Men han er især kendt for sine succesfulde år i den spanske storklub FC Barcelona.

Her nåede brasilianeren at spille over 400 kampe og var blandt andet med til at vinde to Champions League-trofæer.