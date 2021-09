Dansk bomber er brandvarm

Andreas Cornelius fejrede mandag aften sin landsholdsudtagelse tidligere på dagen ved på ny at score for sin tyrkiske klub, Trabzonspor.

Den danske angriber sørgede for et point til sit hold, da han kort før pausen mod Alanyaspor steg til vejrs i feltet og headede et frispark ind til 1-1, som også blev kampens slutresultat.

Med det ene point har Trabzonspor nu 15 af slagsen på andenpladsen i den tyrkiske Süper Lig. Den føres af Fenerbahce, som har 16 point.

Cornelius har nu scoret et mål i tre af sine seneste fire kampe for Trabzonspor. Tæller man hans optræden og mål for Danmark mod Israel tidligere på måneden med, er han oppe på fire mål i sine seneste fem kampe.

Den tidligere FC København-profil er i gang med sin første sæson i Trabzonspor, som han skiftede til fra italienske Parma i starten af august. Cornelius er nu oppe på fire mål i otte kampe for tyrkerne.

Kasper Hjulmand hev tidligere mandag Cornelius' navn op af hatten, da den danske landstræner udtog sin trup til Danmarks kommende to kampe i VM-kvalifikationen.

Cornelius var som nævnt også med i den seneste landsholdssamling, ligesom han også var i truppen til EM. Det er dog kun blevet til begrænset spilletid.

Senest, Cornelius startede inde i en landskamp, var i en testkamp mod Færøerne i oktober sidste år.

Senest han blev skiftet ind, scorede han til gengæld. Det var i opgøret mod Israel. Se alle fem mål fra festen i Parken her: