Dansk komet nærmer sig Real Madrid

Et tysk medie melder, at den danske landsholdsback Sofie Svava står foran et skifte til den spanske storklub Real Madrid

Danmarks stortalent Sofie Svava står foran endnu et stort skifte i karrieren.

Den blot 21-årige venstreback har allerede gjort sig i Brøndby, Rosengård og senest Wolfsburg.

Nu tyder meget på, hvis man skal følge tyske medier, at danskeren får sig en ny prominent fodboldadresse.

Det tyske medie Sport Buzzer meddeler nemlig, at den spanske kongeklub Real Madrid er meget tæt på at sikre sig det danske stortalent, og de to parter skulle være så langt i forhandlingerne, at transferen kan blive offentliggjort senere på ugen.

Den tyske storklub, der solgte Pernille Harder i sommeren 2020, kommer til at få en god sum penge for Svava.

Svava har ikke haft den succes i i Wolfsburg, hun nok havde håbet på, da hun skiftede til det tyske storhold. Foto: Jonathan Moscrop/Ritzau Scanpix

Rygterne går i øjeblikket på, at der er tale om et sekscifret beløb, og de seneste meldinger lyder, at Real Madrid Femenio betaler 200.000 Euro, svarede til godt 1,5 million kroner for Svava.

Skiftet til Real Madrid skal sikre Svava mere spilletid, da hun har haft svært ved at bide sig fast på Wolfsburg-mandskabet, hvor det blot er blevet til otte optrædener i denne sæson.

Real Madrid indtager lige nu en sjetteplads i den spanske kvindeliga hele 25 point efter FC Barcelona, der har gjort rent bord og vundet samtlige 16 kampe med en absurd målscore på 93-4.