Dansk landsholdsspiller skifter klub

Den danske landsholdsspiller Simone Boye Sørensen skal fremover spille for Hammerby i den bedste svenske fodboldrække.

Stockholm-klubben har hentet den 30-årige midterforsvarer i engelske Arsenal, oplyser Hammerby på sin hjemmeside.

Boye er i øjeblikket en del af Danmarks trup ved EM i England og tiltræder i Hammerby umiddelbart efter slutrunden.

- Jeg ser frem til at blive en del af holdet efter EM. Hammerby er en stor klub med store ambitioner og fantastiske fans, som jeg ser frem til at møde, siger Simone Boye til klubbens hjemmeside.

Danskeren skifter til Hammerby efter blot et enkelt år i klubben, efter at hun i sommeren 2021 blev hentet til London efter et ophold på to sæsoner i Bayern München.

Simone Boye har tidligere repræsenteret Rosengård i svensk fodbold. I både 2017 og 2018 var hun med til at gøre Malmø-klubben til svensk pokalmester.

Midterforsvareren har også en fortid i Brøndby, hvor hun to gange var med til at vinde DM-guld i en periode fra 2013 til 2017.

Hammerby oplyser, at Simone Boye formelt vil være spilleklar fra 4. august, når transfervinduet åbner. Hun kan få sin debut 21. august, når Djurgården venter i et hovedstadsderby.