Dansk landsholdsstjerne: - Jeg fik et chok

- Nu er jeg klar til et nyt fodboldeventyr, og jeg føler mig som én på 23 år, siger Lasse Schøne, der hverken afviser FCK eller Ajax

Lasse Schøne har ikke mistet det gode humør, selv om de seneste tre måneder har været mørke og triste.

Ikke kun på grund af corona-pandemien, men i sandhed fordi han ikke har fået lov at spille fodbold.

Den 34-årige midtbanespiller fik ikke lov at skifte i sommervinduet og samtidig blev han ikke skrevet på holdkortet for Genoa i Serie A.

På den måde blev han sendt direkte ned i Genoa-frostboksen.

- Det kom helt ærligt som lidt af et chok for mig, da jeg helt blev udeladt fra Serie A truppen.

- Jeg har trænet med og er i rigtig god form, men det er jo kampene jeg som fodboldspiller lever for.

- Heldigvis har det kun været tre måneder. Nu er jeg klar til at lægge det bag mig og se frem mod et nyt eventyr, siger Lasse Schøne til Ekstra Bladet.

Lasse Schøne er glad for at være fri til at finde en ny klub. - Jeg håber, jeg kan komme i betragtning til EM-truppen næste sommer, fastslår han. Foto: Lars Poulsen.

Han vil helst ikke gå nærmere ind i detaljer om de frustrerende tre måneder i Genoa, men konstaterer blot, at for ham handler det nu om fremtiden.

Hans agent, Revien Kanhai, fik ham løst fra aftalen i Genoa et halvt år før den udløb, så han nu kvit og frit kan finde sig en ny arbejdsgiver.

Flytter hjem til Holland

- Det her var den bedste løsning for alle parter. Jeg er glad for, jeg nu er kommet ud af kontrakten, siger Lasse Schøne, der fremhæver sin familie som en stærk støtte i de seneste tre, svære måneder.

- Vi har fået en oplevelse med en ny kultur og et nyt sprog. Nu glæder jeg mig til at spille kampe igen et helt nyt sted, bemærker han.

Lasse Schøne og familien flytter snarest retur til Holland, hvor de har et hus.

- Det er i Holland vi bor, så nu flytter vi hurtigst muligt hjem. Og så må jeg se, hvad fremtiden bringer.

- Jeg har aldrig været så fit før. Lige nu føler jeg mig som en ung, frisk dreng på 23, selv om jeg er blevet 34, siger han med et lille grin over telefonen.

Lasse Schøne var med til at spille Danmark til EM via 1-1 opgøret mod Irland i Dublin tilbage i november 2019. Det var også hans foreløbig seneste landskamp. Nu kan han skifte klub og derved komme i betragtning til en plads i EM-truppen. Foto: Lars Poulsen.

Ajax eller FCK?

Fremtiden er på fodboldbanen. Men hvor, ved Lasse Schøne ikke lige nu.

Han stresser på ingen måder for at få det afgjort, hverken i dag eller i morgen.

Din agent har nævnt Ajax som en mulighed. Håber du på det?

- Ajax er min klub. Jeg spillede der i syv år, så selvfølgelig har jeg et tæt forhold til klubben. Intet er umuligt i den forbindelse, påpeger han.

På rygteplan nævnes du også i FCK, hvad tænker du om det?

- Jeg vil på ingen måder være afvisende overfor FCK. Det er en stor klub, der optræder på højt niveau.

- Men det vigtigste for mig og min familie er, at vi finder det rigtige sted, hvor min karriere skal fortsætte, pointerer Lasse Schøne.

