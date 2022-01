Dansk midtbaneprofil på vej til USA

Daniel A. Pedersen, der har en fortid i Silkeborg IF og AGF, skal fremover spille under varmere himmelstrøg.

TV2.no skriver, at 29-årige Daniel A. Pedersen forlader SK Brann efter to år i klubben. I stedet flyver midtbanespilleren over Atlanten for fremover at spille for Orange County SC, der er beliggende i Californien.

For få dage siden var SK Branns cheftræner, Eirik Horneland, også ude og bekræfte, at danskeren var på vej væk.

- Der er stor sandsynlighed for, at Daniel forsvinder. Der er stor interesse for ham, sagde cheftræneren til Bergens Tidende tidligere på ugen.

Følger i Enevoldsens spor

Den 29-årige dansker har spillet de seneste to sæsoner i SK Brann, hvor han har båret anførerbindet, selvom han har døjet med nogle skader.

Nu skal han spille i Orange County SC, der vandt den næstbedste amerikanske række, USL, i 2021.

Klubben har tidligere haft succes med danskere, da Thomas Enevoldsen har spillet der ad to omgange og scoret 23 mål på 54 kampe for klubben.

I Norge har SK Brann allerede Pedersens afløser på plads. De har hentet den tidligere Superliga-spiller Vegard Leikvoll Moberg fra Bodø/Glimt.