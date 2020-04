Dansk mistanke: Hele holdet spillede med coronavirus

Der var stor forskel på, hvor hurtigt de forskellige lande i Europa reagerede på udbruddet af coronavirus. Tyrkiet var så afgjort ét af de lande, der trak den meget længe, hvilket blandt andet blev understreget af, at FC København spillede en kamp mod Istanbul Basaksehir med tilskuere på lægterne 12. marts - dagen efter, at statsminister Mette Frederiksen lukkede Danmark ned.

I den tyrkiske klub Konyaspor løber den tidligere AGF-spiller Jens Jønsson rundt til daglig, og han har en meget stærk mistanke om, at han - og samtlige holdkammerater - rent faktisk ragede coronavirussen til sig i løbet af februar.

Det fortæller han til Dplay.

- Vi går og gisner lidt om, at vi faktisk har haft det. Vi faldt som fluer for to måneder siden, og hvad mig selv angår, så havde jeg alle symptomer udover vejrtrækningsproblemer. Jeg har ikke været syg i tre år, men der var otte-ti dage, hvor jeg var helt nede og havde det rigtig ringe. Og det gjaldt hele holdet uden undtagelser, fortæller Jens Jønsson.

