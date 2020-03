Dansk profil endt i corona-lukning

I Schweiz tager man alle forbehold, og det har resulteret i, at man lukker fodboldligaen, hvor danske Frederik Sørensen kæmper med om mesterskabet

Danske Frederik Sørensen, hans schweiziske klub Young Boys og hele ligaen i landet er ramt af corona-lukning.

Det sker efter, at den schweiziske regering har nedlagt et forbud mod, at der afholdes begivenheder, hvor mere end 1000 mennesker er samlet.

Til Ekstra Bladet fortæller danskeren i Bern-klubben:

- Man har kigget rundt og set på det andre lande, hvor virusudbruddet er gået lidt amok, og man har nok rådgivet sig med italienerne, i forhold til hvordan man kan undgå en hurtig optrapning.

- Her har man så sagt, at det er bedst, hvis man aflyser de store events, hvor mange mennesker er samlet på et sted, som koncerter og fodboldkampe, så der max må være samlet 1000 mennesker, siger Frederik Sørensen.

FCK skifter strategi: Vil holde længere på spillerne

En positiv side

Den bedste schweiziske liga holder mindst to ugers pause, og det må man så som fodboldspiller og familiefar drage fordel af.

- Lørdag og søndag har vi lidt ekstra tid til familien nu, for der plejer vi at spille kamp. Man må tage det positive med, så når det endelig er, må vi nyde det, siger Frederik Sørensen, der har to børn.

- Man vil selvfølgelig gerne spille fodbold, men lukningen er forståelig. Her i Schweiz er tv-pengene ikke vildt store, så mange klubber overlever på, at folk kommer på stadion. Og specielt når Young Boys kommer på besøg, så er der tit fuldt hus. Det vil ikke kunne fungere for de små klubber, hvis de skulle gå glip af entreindtægterne.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Danske Sørensen skiller sig ud med sin højde i Young Boys-truppen. Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix

Se også: Coronavirus suspenderer schweizisk fodboldliga i en måned

Forholdsregler

Samtidig har klubben udstukket nogle forholdsreglerne, som Frederik Sørensen og resten af truppen i Young Boys skal skæve til.

- Vi skal nok ikke tage til Italien, gå på overbefolkede restauranter, diskoteker og alt sådan noget, hvor der er mange mennesker samlet.

- Derudover er der ikke så meget, vi ikke må gøre. Vi skal bare tage vores forholdsregler og vaske vores fingre et par ekstra gange.

Se også: Hareides tropper testet EM-formen mod Sverige

Tæt på

Med en italiensk kæreste og to små børn er virussen heller ikke milevidt fra Frederik Sørensens selv.

- Min kærestes familie bor i Bologna, hvor de er ramt af lukkede skoler. Der er mange, der siger, at man ikke skal være bange for det, men der altid en usikkerhed, når man hverdag læser, at flere og flere bliver smittet.

- Selvfølgelig har vi respekt for det, men det er ikke noget, som vi tænker på hvert eneste minut.

Se også: Corona-aflysninger på stribe: Her fejler sporten

Tilbage

Danskeren har fornyeligt kæmpet sig tilbage fra en skade, der har ødelagt opstarten til forårssæsonen, så timingen af lukningen er måske ikke skudt helt ved siden af.

- For mig kommer pausen lidt belejligt, da jeg lige har været ude med en skade og først er kommet tilbage i denne uge. Så nu kan jeg koncentrere mig om at træne fuldt med holdet.

Young Boys er placeret a point bagved med St. Gallen på førstepladsen i ligaen, hvor det kun er målscoren, der adskiller de to mesterskabsaspiranter. Samtidig går man efter succes i pokalturneringen, hvor man er nået til kvartfinalerne.

I skrivende stund har i alt 93 personer fået konstateret coronavirus i Schweiz, mens to personer efterfølgende er blevet raskmeldt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

'Landsholdet er ikke realistisk'

7. november 2010 må stå indprentet i Frederik Sørensens mindekatalog, som et af det største fodboldøjeblikke i forsvarsklippens karriere, da han som ganske ung fik debut for Juventus mod Milan.

Meget vand er løbet under broen siden og efter ophold i Bologna, Verona, Köln, og nu et lejeophold i Young Boys, er det ikke længere landsholdet, der er i tankerne.

Sæsonen i det schweiziske har været god. En skadet har sat en lille pause for spilletid, men holdet er på mesterskabskurs, og Sørensen er snart kampklar.

Tænker du EM eller tænker du slet ikke landshold?

- Overhovedet ikke. Slet ikke. Der er gået lidt inflation i at nævne hver eneste fodboldspiller, når man taler EM. Selvfølgelig kunne jeg godt tænke mig at komme af sted, men når man kigger på, hvem der er blevet udtaget de sidste par år, så er det de samme 20 spiller hver gang.

- Selv om man siger, at der en bruttotrup på 40, er der kun 20-25 spiller, der reelt er i spil, så det er ikke noget, jeg tænker på, siger han afklaret.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Frederik Sørensen fik debut mod Montenegro i 2017. Det er hans indtil videre eneste kamp for A-landsholdet. Foto: Lars Poulsen

Den spanske regering frygter italienske tilskuere: Lukker stadioner helt

Drømmer du om det?

- Man kan godt drømme om det, men man må også være realistisk. Og jeg tror ikke, at det er realistisk. Det vil i hvert fald være overraskende.

Uvis fremtid

For nu må han fokusere på at få det bedste ud af sit lejeophold i Young Boys, der ingen købsoption har på danskeren.

- Der kan ske alt muligt, men som udgangspunkt skal jeg tilbage til Köln.

Hvis du ikke skal spille for Köln, hvor ser du så dig selv henne?

- Det er et godt spørgsmål. Meget kommer an på, hvad der sker til sommer, og hvad Köln tænker. Om de vil beholde eller sælge.

- Der er også uvished i Köln om, hvem der skal fortsætte som sportschef, og det kan have en indvirkning, siger han, mens han forsøger at blive i nuet:

- Hvad der skal ske, er svært at sige, men det vigtigste for mig lige nu, er at få nogle kampe og se, hvordan sæsonen går, hvorefter vi kan se på det.

Vilde tal: Så meget har FCN scoret på spillersalg

Superligaen Indefra: Brøndby svinger sparekniven

Sært straffespark: Eksperten siger helt okay