Dansk spiller faldt om med hjerteproblemer

David Boysen har prøvet lidt af hvert i sin karriere, men alligevel synes der hele tiden at ske nye ting for den 28-årige dansker, der blandt andre har tørnet ud for Lyngby Boldklub, Brøndby IF og Helsingborgs IF.

Den 21. september skete der noget, der aldrig må ske.

David Boysen og holdkammeraterne i den israelske klub Nes Ziona mødte på hjemmebane Bnei Yehuda, og danskeren var i startopstillingen for første gang siden sit skifte fra Helsingborgs IF i sommer. Da kampen nærmede sig sin afslutning, gik det galt.

- Jeg havde ikke spillet 90 minutter i mere end et år, og efter 88 minutter drattede jeg om på banen med hjerteproblemer. Jeg kunne slet ikke trække vejret, og det var selvfølgelig en utrolig skræmmende oplevelse. Skæbnen ville, at min familie var inde og se kampen, og de blev selvfølgelig meget bange, da jeg blev kørt væk i ambulance, men alt gik heldigvis godt. Klubben er stadig lidt bange på mine vegne, men det er jeg ikke selv, siger David Boysen til tipsbladet.dk.

Han fortæller, at lægerne tog sig godt af ham, og det blev hurtigt fastlagt, hvad der var galt.

- Jeg har det, man kalder et accelererende hjerte. Når jeg er inde i en svær periode i mit liv, kan mit hjerte godt hamre af sted, og så stiger min puls helt vildt. Det var det, der skete, da jeg faldt om, og det blev ved med at slå hurtigt i en halv time, selv om jeg bare sad stille på en stol, siger Boysen og tilføjer:

- Jeg har det stadig, og jeg har også prøvet det før, da jeg var ung. Jeg har fået foretaget alle mulige hjerteundersøgelser, og både læger i Danmark og Israel siger, jeg er ok. Det må jeg jo stole på. Jeg er heller ikke så bange for det.

Episoden kostede David Boysen nogle ugers pause fra fodboldbanen.

Byen blev bombet

Med den historie skulle man tro, at David Boysen og familien havde oplevet nok drama, men ikke længe efter skete der igen ting og sager.

David Boysen bor sammen med sin kæreste i byen Rishon LeZion cirka 30 kilometer fra den store by Tel Aviv, og Israel kan som bekendt være et uroplaget land. Det fik den lille familie at mærke.

- Min kæreste og jeg vågnede op en morgen, fordi de bombede byen. Der var rigtig mange røgskyer, så vi gik ind i sikkerhedsrummet i vores lejlighed, indtil faren var drevet over, fortæller han.

Israel har et såkaldt Iron Dome, som man på dansk kalder Jernkuplen. Det er et mobilt våbensystem, som har til formål at nedskyde raketter, missiler og granater rettet mod Israel. David Boysen fortæller, at Jernkuplen tager cirka 90 procent af alle raketter, så der skete ikke noget alvorligt, da Rishon LeZion blev angrebet. Det siger imidlertid sig selv, at det alligevel kan være en traumatisk oplevelse for mange.

Men ikke rigtigt for David Boysen.

- Jeg kan sagtens leve med nogle bomber i ny og næ. Her er 30 grader i december, så jeg tager bomberne med som en del af pakken. Jeg bekymrer mig ikke så meget over sådan noget. Jeg er mere bekymret for dem, jeg holder af.

Der sker mange voldsomme ting, må man sige?

- Jeg har bare et liv, hvor der sker alle mulige underlige ting. Jeg ved ikke, om det er skæbnen, eller hvad det er, men sådan skal det nok bare være. Jeg har vænnet mig til, at der sker nogle vilde ting for mig, siger han.

Vil have fodboldglæden tilbage

David Boysen og Nes Ziona er på sidstepladsen i den israelske liga, og det ærgrer naturligvis den danske offensivspiller, men han er på en vigtigere mission i Israel efter senest at have tørnet ud for svenske Helsingborgs IF.

- Det går rigtig godt som menneske. Jeg var ærlig talt blevet lidt træt af fodbolden i løbet af det seneste halvandet år. Jeg synes, det fyldte alt for meget. Jeg har selvfølgelig tænkt meget over, hvad jeg har gjort galt, og hvad andre måske har gjort galt, og jeg kom frem til, at jeg i bund og grund bare manglede glæde ved fodbold, siger Boysen og tilføjer:

- Derfor valgte jeg at skifte til Israel, hvor jeg har noget familie, og min kæreste er med. Det fodboldmæssige er lidt status quo, det går op og ned, men smilet er på vej tilbage, og det er det vigtigste for mig.

Og hvad gik der så galt i Helsingborgs IF?

- Jeg vil ikke bruge så meget tid på den slags. Så er vi tilbage til, om det var mig, der gjorde noget forkert, eller om det var Helsingborg? Det er nok et sted midt imellem. Sådan er det. Jeg synes, Helsingborg er en fed klub med de bedste faciliteter, jeg har oplevet i min karriere.

- Lad os lukke den ved det, lyder det fra Boysen.

David Boysen har kontrakt med Nes Ziona frem til sommer. Højdepunktet i denne sæson var, da danskeren blev matchvinder i en ligakamp mod Hapoel Beer Sheva den 9. november. Boysen blev skiftet ind i kampens tillægstid og scorede målet til 2-1 få sekunder senere.

